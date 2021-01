Vizrt stellt auf »Flexible Access« Abo-Modell um

Vizrt hat sein Produktangebot komplett überarbeitet und bietet ab sofort die neue Software Suite »Flexible Access« im Abo-Modell an.

Vizrt kündigt Flexible Access an. Dahinter verbergen sich neue Softwarelösungen, die der Hersteller künftig im Abo-Modell anbietet.

Michael Hallén, CEO und Präsident der Vizrt Group, sagt: »Flexible Access stellt den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt unserer Beziehung und stattet sie mit der Flexibilität aus, sich an die sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen anzupassen. Es bietet ihnen eine bessere Kontrolle über ihre Betriebskosten, senkt die Eintrittsbarriere und beschleunigt ihren Return on Investment. Unsere neuen Vizrt Solution Suites erleichtern den Zugang zu unseren Lösungen, sodass unsere Kunden einen schnelleren und sichereren Weg zur Wertschöpfung finden.“

Mit Flexible Access bietet der Hersteller fünf neue Lösungen, die auf monatlicher Basis abgerechnet werden. Auf diese Weise könne der Kunde die Software-Tools für die jeweilige Content-Produktion anpassen und nach oben und unten skalieren, um schnell wechselnden Produktionsanforderungen gerecht zu werden, betont Vizrt. Kapitalintensive Vorabinvestitionen würden obsolet, so der Hersteller, und es werde möglich, Ergebnisse schneller zu realisieren.

Flexible Access umfasst die folgenden Lösungen

Vizrt Newsroom

Vizrt Extended Reality (XR)

Vizrt Production Control

Vizrt Media Workflow

Vizrt Channel Branding

Flexibilität in der Produktion und bei der Finanzierung

Kein Content-Produzent kann vorhersagen, wie sich sein Geschäftsmodell verändern wird und wo er investieren sollte, um zukünftige Produktionsanforderungen und Einnahmequellen zu erfüllen. Um relevant zu bleiben, werden Content-Produzenten mehr Inhalte produzieren müssen, die für mehr Medienformate optimiert sind, prognostiziert Vizrt und ergänzt: Mit Flexible Access zahlen Medienproduzenten nur für das, was sie benötigen, und können ihren Zugang skalieren, je nachdem, wie viele Journalisten kreative Tools benötigen, wie viele Studio-Outputs benötigt werden, wie viele getrackte Kameras Augmented Reality liefern.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die Vizrt Flexible Access Solution Suites sind ab sofort bereits ab 1.795 USD pro Monat erhältlich.