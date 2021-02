PreSonus: Audio-Plug-Ins für analoge Vintage-Sounds

PreSonus hat in einer Analog Effects Collection fünf bei Fans populäre retro-inspirierte Effekte veröffentlicht — in diversen Formaten.

Die Analog Effects Collection neuer Audio-Plug-Ins von PreSonus umfasst Analog Delay, Analog Chorus, Red Light Distortion, Rotor und Tricomp. Diese Effekt-Plug-Ins repräsentieren aus Herstellersicht die Höhepunkte der kreativen Tongestaltung im PreSonus-Portfolio. Sie decken demnach eine ganze Palette von inspirierenden Klangtexturen ab und reflektieren das auch in klassischen, vom Vintage-Stil inspirierten Benutzeroberflächen. Früher waren die genannten Plug-Ins nur in den DAW-Versionen Studio One Professional und Artist verfügbar, nun sind die Plug-Ins auch über den PreSonus-Hub im VST3-, AU– und AAX-Format erhältlich.

Analog Delay ist das klassische Emulations-Plug-In eines analogen BBD-Delays. Es ist dafür bekannt, einen warmen Delay-Sound zu erzeugen, der von subtiler Modulation bis hin zu Spiralen in einen psychedelischen Kaninchenbau reichen kann. Es verfügt außerdem über einen State-Space-Modeled Drive-Regler, mit dem der Anwender seinen Sound für noch mehr klangliche Gestaltung mit analoger Körnigkeit versehen kann.

Analog Chorus ist ein ein- bis dreistimmiger Chorus-Prozessor mit optionaler LFO-Delay-Zeitmodulation und Stereobasissteuerung. Analog Chorus eröffnet eine breite Palette von Effekten, von subtil bis extrem — und hat seine Wurzeln in den Soundeffekten analoger Gitarrenpedale und Studio-Effektprozessoren der 70er Jahre.

Die beliebte Red Light Distortion ist ein Analog-Distortion-Emulator mit sechs wählbaren Verzerrer-Modellen sowie zwei EQ-Reglern, einem Mix-Regler und unabhängigen Drive- und Distortion-Reglern, mit denen man eine einzigartige, unverwechselbare Verzerrung gestalten kann.

Rotor ist ein Plug-In zur Emulation von rotierenden Lautsprechern, das den Klang eines Röhrenverstärkers mit unabhängig rotierenden Hoch-Mittel-Hörnern und einem Bass-Tieftöner simuliert, der sich durch ein Gefühl der Bewegung und einen einzigartigen Klangcharakter auszeichnet. Die Rotation jedes Lautsprechers kann auf eine Reihe von Geschwindigkeiten eingestellt werden, mit realistischen Brems- und Beschleunigungseffekten beim Wechsel der Geschwindigkeit. Die State-Space-Modeling-Technologie bietet eine authentische Röhrenemulation für zusätzliche Wärme und Charakter.

Abgerundet wird die Sammlung durch Tricomp, ein Dreiband-Kompressor-Plug-In mit automatischer Threshold- und Ratio-Einstellung sowie einem Relativregler für das untere und obere Band und schaltbaren Attack- und Release-Reglern. Um einem finalen Mix den letzten Schliff zu geben oder frequenzreichen Signalen Brillanz oder Punch zu verleihen, ist dieses Plug-In die Geheimwaffe für Studio-One-Mixer auf der ganzen Welt — auch weil Tricomp über einen State-Space-Modeled Saturation-Regler verfügt, mit dem man seinem Sound analogen »Grit« hinzufügen können, um den Klang noch weiter zu modellieren.

Die Analog Effects Collection reiht sich ein in die wachsende Zahl von PreSonus Signature Plug-Ins wie Ampire, Fat Channel XT, Channel Strip Collection und VU Meter. Analog Delay, Analog Chorus, Red Light Distortion, Rotor und Tricomp sind einzeln im PreSonus-Shop für jeweils 19,95 US-Dollar oder in einem kostensparenden Bundle mit fünf Plug-Ins für 79,95 US-Dollar erhältlich (Nettopreise). PreSonus-Sphere-Mitglieder und Studio One 5 Professional-Anwender erhalten eine kostenlose Lizenz für jedes Plug-In in den Formaten VST3/AU/AAX.