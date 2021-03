Appear: Mehr Funktionalität für X-Platform

Appear hat neue Module und Funktionen für seine Geräteträger der X-Platform entwickelt.

Appear (D-Vertrieb: SHM) bietet Headend-Lösungen für praktisch alle Distributionsplattformen in den Broadcast-Bereichen Kabel, Satellit, Terrestrik, OTT, Multiscreen, Packager/Origin-Server und IPTV an. Ein zentraler Produktbereich von Appear sind modulare Geräteträger der X-Platform-Baureihe in »Ein-Chassis-Philosophie«. Die Chassis können mit diversen Modulen aus verschiedenen Funktionsbereichen bestückt werden, vom Multiscreen-Encoder und -Transcoder für Broadcast und OTT, MPEG-2/4 SD/HD-Transcoder, ASI- und IP-Interfaces, Decoder, Receiver (IRD’s) über Muliplexer, DVB-Modulatoren bis hin zu T2-MI-Gateways für IP und ASI. Processing Module wie Scrambler/Descrambler, Digital Audio Leveling und der EPG-Processor runden das Portfolio ab.

Vor kurzem hat Appear nun die Chassis X10 und X20 mit einer Reihe von spannenden neuen Features und Funktionalitäten aufgerüstet.

Das neue IPx210-Modul bietet laut Hersteller software-definierte Flexibilität und eine hohe Servicedichte mit Auflösungen bis UHD. Es bietet erweiterte JPEG-XS-Unterstützung mit ST-2110 Eingangs- oder Ausgangsschnittstellen.

Auch andere X-Platform-Module bieten software-definierte Funktionen. Dazu gehört eine neue Software-Image-Store-Funktion, die es ermöglicht, mehrere Images im Chassis zu speichern. Dadurch können schnell und einfach Funktionen verändert werden und man muss sie nicht jedes mal über das Netzwerk übertragen. Damit kann die Flexibilität der X-Platform mit minimaler Ausfallzeit und ohne Belastung des Netzwerks genutzt werden.

Die Netzwerkerweiterung durch Port-Daten-Tunneling ist jetzt ebenfalls verfügbar, um zusätzliche Geräte anzuschließen, ohne die Kosten und Unannehmlichkeiten eines zusätzlichen Routers.

Die X Platform wird häufig an entfernten Standorten eingesetzt, insbesondere dort, wo Netzwerke und die Verantwortung für deren Verwaltung zusammenlaufen. Aus diesen Gründen bietet die X-Platform seit jeher eine zunehmende und hervorragende Überwachungs- und Berichtsfunktion, die durch die neue PCAP-Funktion noch erweitert wird.

Mit dieser Funktion können die Anwender jeden netzwerkseitigen Port innerhalb des Chassis auswählen und eine kurze PCAP-Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs zur detaillierten Analyse zurücksenden. Die Aufzeichnung kann über die GUI oder über API ausgelöst werden und bringt eine neue Ebene der Diagnosefähigkeit, die für Telco- und größere Broadcast-Kunden äußerst nützlich sein dürfte.

Darüber hinaus kündigt Appear weitere Unterstützung für die Prometheus-API auf X-Platform an, die es einem Prometheus-Server ermöglicht, das Chassis sicher nach Alarmen und anderen Echtzeit-Statusinformationen zu durchsuchen. Die Informationen können mit einer Open-Source-Analyseanwendung wie Grafana reichhaltig dargestellt werden, um eine sehr leistungsfähige Überwachungslösung für große und kleinere Installationen mit minimalen Kosten zu schaffen.

Neue JPEG XS Ein- und Ausgabe

Appear ermöglicht innerhalb der X-Platform das volle Potenzial von JPEG XS: SD- bis UHD-Auflösungen mit UHD-Transparent-HDR-Unterstützung, Dolby-E Safe-Mode, Frame Sync und eine Auswahl an XS-Kapselungsoptionen (ST-2110 oder MPEG TS) unterstützt. Ein JPEG XS-Bild ist auch für die bestehenden SDI-Gateway-Module (SLx100 und SLx110) und für das neue IPx210-Modul verfügbar, wenn eine unkomprimierte IP-Weitergabe bevorzugt wird.

Audio-Kapazität

Appear hat die Gesamtzahl der von den Modulen unterstützten Audiodienste erhöht. Für einfache Codecs, wie etwa MPEG1L2, kann die Gesamtkapazität von 8 Stereopaaren pro Dienst/32 Stereos pro Modul auf 8 Stereopaare pro Dienst/64 Stereos pro Modul verdoppelt werden. Dafür ist ein Upgrade nötig.

BISS CA

Dies ist laut Appear (D-Vertrieb: SHM) die einfachste und sicherste Möglichkeit, Inhalte zu schützen und ist ein weit verbreiteter und interoperabler neuer Standard. Die X-Platform bietet integrierte BISS V1- und V2-Unterstützung auf ihren Satellitenmodulatoren und -demodulatoren. Mit der BISS V2-Option können die Anwender auch den IP-Verkehr schützen, der von X-Platform-Verwaltungsmodulen ausgetauscht wird.