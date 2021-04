PreSonus-Hardware unterstützt M1-Macs

Per Software-Update können alle aktuellen Hardware-Komponenten von PreSonus nun auch mit den jüngsten Macs arbeiten.

Universal Control nennt PreSonus seine Steuerungs- und Treiber-Software, die man benötigt, wenn Mischer, Interfaces und Pad-Controller von Rechnern aus konfiguriert und bedient werden sollen. Die jüngste Version ist 3.4.2 und versetzt alle aktuell verfügbare PreSonus-Hardware in die Lage, auch mit Macs zu arbeiten, die M1-Prozessoren nutzen (Meldung). Universal Control 3.4.2 funktioniert nun also nativ mit M1-basierten Macs, außerdem wurde in dieser neuen Version auch die Konnektivität mit einigen Windows-Systemen verbessert, erläutert der Hersteller.

Zu der nun per Universal Control 3.4.2 nutzbaren PreSonus-Hardware gehören USB-Audio-Interfaces (AudioBox- und Studio-Serie), Thunderbolt-Interfaces der Quantum-Serie, StudioLive-Mischpulte (16.0.2 USB, AR-Serie und Serie III), Pad-Controller der Atom-Serie und Steueroberflächen der FaderPort-Serie.

Universal Control 3.4.2 enthält ein Firmware-Update für das PreSonus Quantum 4848-Interface und für die Pad-Controller Atom und Atom SQ des Unternehmens. Atom SQ verbindet sich nun korrekt mit Macs, die unter MacOS Big Sur 11.2 und höher laufen. Das Update implementiert auch Pad-Performance-Anpassungen für beide Geräte.