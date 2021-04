Sennheiser erfindet das MKE 400 neu

Ein kompaktes Richtrohrmikrofon mit den professionellen Eigenschaften, die man von einem Kameramikrofon erwartet.

Sennheiser hat eine überarbeitete Version des MKE 400 auf den Markt gebracht – ein kompaktes Shotgun-Mikrofon mit hoher Richtwirkung. Das neue Mikro wurde für DSLR/Ms und Smartphones konzipiert.

Kai Lange, Senior Product Manager bei Sennheiser, erklärt: »Wir ersetzen mit diesem neuen Modell das bekannte und beliebte MKE 400. Wir sind uns sicher, dass selbst eingefleischte Fans zustimmen werden, dass die neueste Version das Original in vielerlei Hinsicht noch übertrifft. Das neue MKE 400 verfügt jetzt auch über einen Kopfhörer-Monitoring-Ausgang mit Lautstärkeregler, hat eine robuste interne Schockhalterung, einen cleveren internen Windschutz und eine automatische Ein-/Ausschaltfunktion. Um das Paket abzurunden, ist auch noch reichlich Zubehör dabei.«

Das MKE 400 erreicht seine Richtwirkung durch eine akustische Interferenzröhre, die eine supernierenförmige Richtcharakteristik bietet. So wird gezielt das aufgenommen, worauf die Kamera gerichtet ist, während störende Nebengeräusche unterdrückt werden. Das Ergebnis: Dialogaufnahmen mit Präsenz und Klarheit, die dazu beitragen, Videos Leben einzuhauchen.

Die schockgelagerte Kapsel des MKE 400 minimiert Handhabungs-geräusche, während das clever konstruierte Mikrofongehäuse gleichzeitig als Standard-Windschutz dient.

Für den Einsatz im Freien wird zusätzlich ein Fell-Windschutz mitgeliefert: Er wird einfach über den integrierten Windschutz gestülpt und bietet so maximalen Schutz bei der Aufnahme.

Der Low-Cut-Filter des Mikrofons trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei, problematisch tiefe Frequenzen wie das Brummen von Klimaanlagen oder das Rumpeln von Wind zu entfernen.

Beim Filmen trifft man oft auf laute und selbstbewusste Sprecher, aber eben auch auf leisere Stimmen. Der dreistufige Empfindlichkeitsschalter passt den Audiopegel des Mikrofons an den der Kamera an und hilft, die Dynamikunterschiede, die einem beim Dreh begegnen, zu berücksichtigen.

Eines der wichtigsten Dinge bei der Audioaufnahme ist die Kontrolle des Pegels und die Überwachung des Tons. Deshalb ist das MKE 400 nicht nur mit einem Low-Cut-Filter und einem dreistufigen Empfindlichkeitsschalter zur Feinabstimmung des Tons ausgestattet, sondern auch mit einem Kopfhörer-Monitoring-Ausgang und einem integrierten achtstufigen digitalen Lautstärkeregler, denn nicht jede Kamera hat einen eigenen Audioausgang. So kann man jeden Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke direkt in das MKE 400 einstecken und bequem während des Drehs Pegel und Klang überprüfen.

Die Videoaufnahmen einer Produktion sind häufig nicht an ein einzelnes Gerät gebunden, und das Mikrofon muss es demnach auch nicht sein. Das MKE 400 wird mit 3,5-mm-TRS- und TRRS-Verschlusskabeln geliefert, die mit DSLR/M-Kameras oder mobilen Geräten verwendet werden können, sodass ein Wechsel von einem Gerät zum anderen problemlos möglich ist. Der Cold-Shoe-Anschluss des Mikrofons mit ¼-20-Gewinde ermöglicht die universelle Montage auf Kameras, Gimbals oder sogar am Ende einer Tonangel.

Genau wie für Kameras gilt das Sprichwort, dass das beste Mikrofon eben das ist, das man grade zur Hand hat. Das MKE 400 hilft, immer bereit zu sein, denn es ist so kompakt und leicht, dass man es überall mit hinnehmen kann. Das Mikrofongehäuse dient gleichzeitig als Standard-Windschutz, der Shock-Mount befindet sich darin – so bleibt nicht nur in der Kameratasche, sondern auch an der Kamera selbst wertvoller Platz für weiteres Zubehör. Apropos Zubehör: die Kabel des MKE 400 sind gewendelt und festschraubbar, so dass sie nicht im Weg sind und während der Aufnahme sicher angeschlossen bleiben.

Mit nur zwei AAA-Batterien kann das Mikrofon bis zu 100 Stunden lang ununterbrochen aufnehmen. Eine Batterieanzeige warnt zuverlässig drei Stunden, bevor die Batterien leer sind – mehr als genug Zeit, um die aktuelle Aufnahme zu beenden.

Wenn das MKE 400 an DSLR/M-Kameras angeschlossen ist, schaltet es sich automatisch mit der Kamera ein und aus. So ist das Mikrofon in dem Moment startklar, in dem die Kamera es ist, und hilft, Energie zu sparen, wenn nicht gedreht wird.

Die Energieerkennung funktioniert auch mit vielen Smartphone-Modellen: Entfernt man das MKE 400 vom Smartphone, schaltet es sich automatisch aus. Auch eine manuelle Einschalttaste ist vorhanden, die mit einer Ausschaltverzögerung ausgestattet ist, um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden.

Kai Lange ergänzt: »Als Kreativer braucht man Werkzeuge, die mit dem eigenen Tempo mithalten können und einen unterstützen, hochwertige Videos zu drehen. Das MKE 400 ist die Lösung, nach der viele gesucht haben: ein Kameramikrofon vom Audioexperten Sennheiser.«

Das MKE 400 ist zu einem Endkunden-Listenpreis von knapp 200 Euro erhältlich. Das MKE 400 Mobile Kit ist zum Endkunden-Listenpreis von knapp 230 Euro erhältlich.







