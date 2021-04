Ein neues Lavalier-Mikrofon von Sennheiser mit Miniklinke- oder USB-C-Anschluss für unter 60 Euro.

Das neue Ansteckmikro XS Lav von Sennheiser ist für mobile Geräte und Computer gedacht. Podcast- oder Voice-over-Aufnahme, Interview oder Vlogging: das Ansteckmikro mit Kugelcharakteristik liefert laut Hersteller einen klaren und natürlichen Sound.

Erhältlich ist es als XS Lav Mobile mit TRRS-Anschluss (Handy-Miniklinke, UVP 49 Euro) und als XS Lav USB-C mit USB-C-Anschluss (UVP 59 Euro).

Ebenfalls im Portfolio: XS Lav USB-C Mobile Kit mit zusätzlichem Mini-Stativ (Manfrotto Pixi) und Sennheiser-Smartphone-Klemme (UVP 99 Euro).

»Eine einfache, unkomplizierte Audioaufnahme und eine deutlich spürbare Verbesserung der Klangqualität — das bietet die XS-Lav-Familie«, sagt Nicole Fresen, Produktmanagerin bei Sennheiser. »Wir sind uns sicher: Diese Mikrofone werden schnell zu unverzichtbaren Audio-Begleitern für die Content-Produktion.«

Bessere Audioqualität ist tatsächlich eine der effizientesten Möglichkeiten, die Gesamtqualität selbstproduzierter Videos zu verbessern.

Die integrierten Mikrofone in mobilen Geräten und Laptops bringen häufig nicht die erwünschte Leistung, weil sie im Gehäuse des Geräts verbaut sind und neben der Stimme auch viele Umgebungsgeräusche aufnehmen. Das führt auch dazu, dass man sich stets in gleichbleibender Entfernung zum Gerät aufhalten sollte, um eine annähernd einheitliche Lautstärke und Klangqualität zu gewährleisten.

Bei der Verwendung eines Mikrofons aus der XS Lav-Familie wird schnell der Unterschied deutlich, den ein Lavalier-Mikrofon ausmachen kann: Durch Platzierung des Mikrofons näher an der Schallquelle lässt sich die Stimme leichter isolieren und störende Geräusche aus der Umgebung abschwächen. Dabei ist das Mikrofon im Vergleich zu Funkmodulen federleicht: es wiegt nur 17 g. Die Möglichkeit, das Mikrofon diskret an der Kleidung zu befestigen, schafft einen professionellen Look und zugleich einen verbesserten Klang. Trotz des Kabels (Länge 2 m) haben die sprechenden Personen viel Freiheit, sich vor der Kamera zu bewegen, ohne dass sich die Tonqualität verschlechtert — was es dem Publikum deutlich leichter macht, den Inhalten zu folgen.

Das XS Lav ist kompakt und unkompliziert – Smartphone oder Computer versorgen das Mikrofon mit Strom und schalten automatisch vom internen Mikro aufs Ansteckmikro um. Um aufnahmebereit zu sein, muss also nur das Kabel angeschlossen werden. Mit einem Standard-USB-C-auf-USB-A-Adapter ist das Micro auch mit älteren Produkten kompatibel. Für Videokonferenzen wird einfach die USB-C-Version verwendet, da die Version mit 3,5-mm-Buchse den Audioausgang des Geräts deaktivieren würde.

Alle Versionen des Ansteckmikros beinhalten standardmäßig einen Mikrofonclip, einen abnehmbaren Schaumstoff-Windschutz und eine Aufbewahrungstasche mit Kordelzug. Das XS Lav USB-C Mobile Kit enthält zusätzlich eine Sennheiser Smartphone-Klemme und ein Mini-Stativ.

