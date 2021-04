Sony erweitert cloud-basierte Lösungen

Wachsender Bedarf nach dezentraler und räumlich getrennter Produktion hat Sony motiviert, seine Cloud-Funktionalität auszubauen.

Das Media Solutions Toolkit von Sony ist eine neue Suite cloud-basierter Microservices. Hiermit können Medienunternehmen selber Systeme so zusammenstellen, dass sie den individuellen Anforderungen an Produktion, Workflows und Verwaltung gerecht werden.

Im Media Solutions Toolkit können Unternehmen verschiedene Arten von cloud-nativen spezialisierten Services auswählen und miteinander kombinieren. Jeder dieser Services erfüllt eine bestimmte Funktion, wie etwa Import- oder Workflow-Management.

Da die einzelnen Mikroservices unabhängig voneinander funktionieren, können die Kunden sie nach Bedarf upgraden, hinzufügen, entfernen oder skalieren — man muss als Anwender nicht seine ganzen Cloud-Services herunterfahren, wenn man nur Teilaspekte erweitern oder aktualisieren will, erklärt Sony. Außerdem müssen sich die Kunden bei Cloud-Lösungen eben nicht langfristig an eine starre Auswahl an Technologien binden – und sie haben eine genaue Kostenkontrolle, können einen höheren ROI erzielen sowie geringere Gesamtbetriebskosten realisieren, nennt Sony als Vorteil.

Der Media Solutions Toolkit ist ab Mai 2021 als Abonnement, als Managed Service oder per Lizenz erhältlich. Das Kit wurde für Cloud- und Hybrid-Umgebungen entwickelt, kann aber auch als On-Premise-Lösung eingesetzt werden und ist in bestehende Anwendungen von Sony, etwa die Cloud-Plattform Ci, sowie in Anwendungen von Drittanbietern integrierbar.

Das Media Solutions Toolkit bietet derzeit folgende Microservices:

Ingest Management Service: Importverwaltung für Dateien und Streams

Content Management Service: zur Organisation von Medien und Metadaten

Content Analysis Service: Analysen, die automatisch zu den Metadaten einer Datei hinzugefügt werden (z. B. Auto-Tagging für die Archivierung und Objekterkennung in Aufnahmen)

Workflow Management Service: Verwaltung der gesamten Produktionskette von der Aufnahme bis zur Verteilung

Data and Monitoring Service: Umfassender Überblick über den Zugriff auf Medien und ihre Nutzung mit Protokollen, Metriken und Systemberichten

Volume Management Service: Verwaltung sämtlicher Speicherressourcen, ob in der Cloud oder lokal

User Management Service: Zugriffskontrolle für bestimmte Ordner und Systeme für Gruppen und Einzelpersonen

Die Microservices sollen in Zukunft die Grundlage vieler Anwendungen bilden. Das Media Solutions Toolkit kann in bereits vorhandene Anwendungen wie die Ci-Cloud-Plattform oder auch Anwendungen von Drittanbietern integriert werden.

Die Sony Ci Media Cloud wird um zusätzliche Funktionen zur sicheren Kollaboration in der Cloud von verschiedenen Standorten aus erweitert. Neue Ausstattungsmerkmale wie Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) und erweiterte administrative Steuerfunktionen geben den Content-Erstellern einen noch besseren Schutz ihres Eigentums. Mit den neuen Qualitätskontrollfunktionen in Ci, etwa Bildvorschau in Quellqualität und bildgenaue Audiometer, können Teams die Qualität und Compliance von jedem Standort aus sowie vollständig in der Cloud mit einem einfachen Webbrowser prüfen. Damit entfallen zusätzliche Dateiübertragungen, sämtliche Inhalte können an einem einzigen Ort gesichert und geschützt werden.