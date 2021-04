Kamera-Updates von Sony

Bei Camcordern und PTZ-Kameras hat Sony einige Updates angekündigt.

XDCAM-Camcorder von Sony können mit diversen Updates aktualisiert und funktional erweitert werden.

Der 4K-Schulter-Camcorder PXW-Z750 erhält beispielsweise durch das für Mai 2021 geplante Firmware-Update auf Version 3.0 eine längere Cache-Aufzeichnungsdauer. Das bedeutet mehr Flexibilität für Nachrichten, Dokumentarfilme und Naturkundesendungen, da es mehr Flexibilität für die Aufnahme wirklich entscheidender Momente gibt.

Ein für die zweite Jahreshälfte terminiertes Firmware-Update erlaubt eine 120-fps-Unterstützung in HD sowie eine erweiterte Cloud-Fähigkeit für Handheld-Camcorder — mit dem Resultat eines optimierten Remote-Betriebs und eines beschleunigten Media-Relays.

Ebenfalls für Mai 2021 ist ein Firmware-Upgrade für FX9 und FX6 geplant, mit dem die 4K-120p-Raw-Ausgabe an einen externen Recorder unterstützt wird. Die 2021 eingeführte Firmware-Version 3.0 für die FX9 verfügt dann über neue Funktionen wie etwa einen Anamorphic-Modus für 2-fachen und 1,3-fachen De-Squeeze sowie Cinemascope-Bildlinien im Sucher. Auch S700PTP und ein Center-Scan-Modus für S16-mm-Objektive und B4-Objektive mit Adapter sind vorgesehen.

Die PTZ-Kameras BRC-X400, SRG-X400 und SRG-X120 unterstützen künftig das SRT-Protokoll. So kann ab Firmware-Version 3.0 (ab Juni 2021 erhältlich) eine Videoübertragung in hoher Qualität mit niedriger Latenz realisiert werden. Die sony-eigene Adaptive-Rate-Control-Funktion bietet darüber hinaus eine stabilere, für die Netzwerkumgebung und die verfügbare Bandbreite optimierte Verbindung.

Die PTZ-Kameras unterstützen das RTMP/RTMPS-Protokoll (Real Time Messaging) und streamen per einfacher und schneller Verbindung direkt auf Social-Media-Plattformen. Die neue Anwendung »Virtual Cam Driver for Remote Camera« kommt voraussichtlich ebenfalls im Juni 2021. Damit können ferngesteuerte Kameras dann auch als Webkonferenz-Tools eingesetzt werden.

SR Live für HDR — auch mit Camcordern

Der SR-Live-Workflow für HDR von Sony wird bereits von mehreren Unternehmen genutzt, darunter auch von der Euro Media Group.

Ziel dieses Workflows ist es, HDR- und SDR-Live-Programme simultan über eine einzige Produktionseinheit abwickeln zu können. Durch die neuen SR-Live-Metadaten werden die Sony HDC-Kameraeinstellungen von der Kamera erfasst und über einen SDI-Link an den Postproduktionsprozess gesendet. So entspricht die SDR-Produktionsausgabe präzise der Absicht und den Einstellungen des Graders. Sony erweitert die mit SR-Live-Metadaten kompatiblen Geräte und optimiert die Funktion für eine effiziente HDR-Produktion.

Das Sortiment der Schulter-Camcorder von Sony (PXW-Z750/Z450/X400) lässt sich ab sofort noch besser in einen HDR-Workflow integrieren. SR-Live-Metadaten werden dank des für Mai 2021 geplanten Firmware-Updates in größerem Detail in einer Aufnahmedatei aufgezeichnet.

Im April 2021 wird der auf Metadaten basierende Teil des Workflows durch die Einführung von SR Live MetaFile verbessert. Damit können Nutzer SR-Live-Metadaten-Dateien verwalten, die zwischen der HDR-Produktions-Konvertierungseinheit von Sony, HDRC-4000, über USB oder E-Mail ausgetauscht werden, anstatt sich ausschließlich auf den SDI-Link zu verlassen.

Im Mai dieses Jahres bietet Sony dann SR-Live-3D-LUT-Dateien an, die HDR/SDR-Konvertierung mit der gleichen Bildqualität wie die Konvertierungseinheit von Sony, HDRC-4000, bieten. Durch Import dieser SR-Live-3D-Datei können Konverter von Drittanbietern, die 3D-LUTs unterstützen, ebenfalls im Workflow SR Live für HDR von Sony eingesetzt werden, wodurch das System mehr Flexibilität erhält.