Newtek 3Play 3P2 für Replay und Slomo

Newtek hat mit 3Play 3P2 ein Replay- und Slowmotion-Produktionssystem für Videoformate bis UHD mit 60p vorgestellt. Christian Bokemüller stellt es im Video vor.

3Play 3P2 ist ein professionelles Replay- und Slow-Motion-Videoproduktionssystem mit Aufnahme- und Wiedergabe-Funktionalität. Newtek hebt besonders hervor, dass 3Play 3P2 zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Replay-Systeme zu haben ist.







Das Slomo-/Replaysystem bietet 10 Kanäle für IP (8 x in, 2 x out), beherrscht die simultane Aufzeichnung von acht Streams sowie gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe. Eingangsseitig lassen sich beliebige NDI-Quellen kombinieren, zudem sind vier SDI-Anschlüsse direkt in das Gehäuse integriert. Die Ausgänge können unabhängig kombiniert werden oder in einem Vorschau-/Programm-Workflow zusammenarbeiten, einschließlich live animierter, visueller Übergänge mit 3D-Warping, die sowohl an SDI- als auch an NDI-Ziele geliefert werden.

Zu den Besonderheiten von 3Play 3P2 zählen mehr Eingänge, gemeinsam nutzbare Playlists, Pan-and-Scan Areas of Interest, integrierte NewTek NDI Telestrator-Funktionen, Clip-Publishing und mehr.

»Der Operator-zentrierte Workflow von 3Play 3P2 ermöglicht es, das Spiel dem Publikum in Echtzeit und in atemberaubendem 4K nahe zu bringen«, sagt Barbara Spicek, Präsidentin von NewTek. »Die integrierten Funktionen von 3Play 3P2 erlauben einen schnelleren Zugang zu den entscheidenden Spielzügen innerhalb eines Spiels, und das aus mehr Blickwinkeln für ein unvergleichliches Seherlebnis.«

Mit der eingebauter Zoom- und Tracking-Funktion für die Wiedergabe können Operatoren mehrere interessante Bereiche auswählen und hinein- und herauszoomen, um einen wichtigen Spielzug zu erfassen. Die Key-Frame-Funktion ermöglicht es, Clips zu scrubben und die gewünschten Timecodes der entscheidenden Spielzüge zu lokalisieren.

Spicek fährt fort: »Beim Zoomen und Verfolgen geht es darum, diese ‚interessanten Bereiche‘ durch Zoomen und Scannen zu erfassen. Die Funktion ist Keyframe-gesteuert und bietet noch mehr Genauigkeit bei schnellen Spielzügen. Bei 4k60p-Aufnahmen kann dies sehr nützlich sein. Das Herunterbrechen in granulare Details mit Keyframes führt zu besseren Ergebnissen und einer besseren Wiedergabe.«

Die Operatoren profitieren auch von gemeinsam nutzbaren Playlisten, die es den NewTek TriCaster Live-Produktionssystemen ermöglichen, zusammenzuarbeiten. 3P2- und TriCaster-Operatoren können 3Play-Playlisten über das Netzwerk via NDI synchronisieren, um ein einzigartiges kollaboratives Erlebnis für mehr Geschwindigkeit und Flexibilität in Sportproduktions-Workflows zu schaffen.

Käufer und Wiederverkäufer von 3Play 3P2 können den 3Play-Kurs der NewTek University kostenlos absolvieren. Das Angebot für ein kostenloses 3Play-Training beim Kauf eines 3Play 3P2 gilt bis zum 30. September 2021.

NewTek 3Play 3P2 ist ab sofort verfügbar und kostet 24.995 Euro netto.

Mit der Telestrator-Software ist es möglich, per Touchpanel z. B. Laufwege einzuzeichnen.