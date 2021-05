Studio Berlin: Replay-Workflows mit LiveTouch

Studio Berlin hat seine Replay-Workflows modernisiert und nutzt jetzt 15 neue LiveTouch-Panels von Grass Valley.

Das Replay- und Highlight-System LiveTouch von Grass Valley wird ein Schlüsselelement des aktualisierten Live-Produktions-Workflows von Studio Berlin sein. Mit dem Einsatz von LiveTouch erweitert der deutsche Produktionsdienstleister seine bestehende Grass-Valley-Produktionsumgebung um hoch skalierbare Replay- und Highlight-Funktionen.

Mit dem Upgrade erweitert Studio Berlin die bestehenden Kapazitäten um insgesamt 48 UHD/HDR-Serverkanäle und 15 neue LiveTouch-Panels, die primär bei großen Live-Events, Produktionen von Sportveranstaltungen oder Autorennen unterstützend eingesetzt werden.

Studio Berlin realisiert Produktionsdienstleistungen für Primetime-Fernsehinhalte, wie Live-Sport, Unterhaltungsshows und aktuelle Sendungen aus Politik und Tagesgeschehen. Das LiveTouch-System liefert vielseitige Möglichkeiten zur Produktion von Multi-Angle-Replays, und mit der Nutzung eines gemeinsamen virtuellen Speichers sind vernetzte Workflows einfach umsetzbar. Mit LiveTouch können die Operator Clips bearbeiten, während die Aufzeichnung weiter läuft. Das spart wertvolle Zeit, da langwierige File-Transfers entfallen.

Das neue, flexible System ist so konzipiert, dass es als umfassendes, großes Replay-System oder bei Bedarf in Form von separaten

Einheiten in den Ü-Wagen und Studios von Studio Berlin eingesetzt werden kann.

»Das Publikum verlangt heute nach qualitativ hochwertigen Live-Inhalten. Action-geladene Sportereignisse sind durch den Einsatz von sofort verfügbaren Replays aus jedem Winkel des Geschehens viel attraktiver geworden«, sagt Matthias Alexandru, CTO von Studio Berlin. »Mit LiveTouch haben wir ein ultraschnelles Replay-System, das einfach zu bedienen ist und die Leistung und die Möglichkeiten bietet, die wir benötigten.«

»Studio Berlin und Grass Valley verbindet eine lange gemeinsame Zusammenarbeit und wir nutzen die Produkte und Lösungen seit über 20 Jahren; das Grass-Valley-Team hat ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie wir arbeiten und was unsere Bedürfnisse sind«, fügt Nick Zimmermann, CEO von Studio Berlin, hinzu.

LiveTouch versetzt das Team von Studio Berlin in die Lage, Zeitlupen und umgehend verfügbare Replays schnell und einfach zu liefern, indem es die Erstellung von Clips, die Bearbeitung sowie die Eingabe von Metadaten und die Wiedergabe über eine einzige Oberfläche ermöglicht.

»In der heutigen, von hohem Druck geprägten Welt der Live-Produktion sind unsere Kunden auf schnelle und intelligente Workflows angewiesen, die es ihnen ermöglichen, die innovativen Inhalte zu erstellen, die von den Zuschauern nachgefragt werden«, so Tim Banks, Vice President Sales, EMEA bei Grass Valley. »Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Studio Berlin

fortzusetzen, besonders in dieser Phase, in der das Unternehmen seine Produktionskapazitäten auf das nächste Level hebt und so seinen Wachstumskurs fortsetzt.«