TVLogic LVM-181S

Das IPS LCD Panel des LVM-181S bietet eine native Auflösung von 1.920 x 1.080. Neben der Helligkeit von 500 Nits hebt der Hersteller insbesondere das verbesserte Kontrastverhältnis und den weitwinkligen Betrachtungswinkel hervor. Die Processing-Einheit des Monitors sei komplett überarbeitet worden und biete eine artefaktfreie Bildwiedergabe.

Eine Besonderheit des Monitors besteht darin, dass sich via USB-Stick 3D-LUT-Dateien (NLE-Software wie Davinci Resolve) laden lassen. Für die Bildbeurteilung stehen zahlreiche Kontrollfunktionen zur Verfügung, darunter etwa Blue Only/Mono, Range Error oder Waveform/Vektorskop. Die HDR-Emulation von PQ, HLG und S-Log3 ist ebenfalls vorgesehen.

Per Picture by Picture lassen sich zwei Videofeeds im Direktvergleich beurteilen. Der Monitor lässt sich per Kabel, aber auch mit Akkus mit Strom versorgen. Eine Akkuhalterung für 4 Pin XLR, V-Mount und G-Mount ist verfügbar.