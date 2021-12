NativeWaves EXP für erweitertes Fan-Erlebnis

NativeWaves EXP ist ein neues Angebot, das das heutige Standard-Broadcast- und Streaming-Erlebnis erweitert.

NativeWaves EXP ermöglicht eine stärkere Einbindung von Fans und Zuschauern bei zahlreichen Arten von Inhalten, Programmen und Live-Events. Die Zuschauer können sich für ein erweitertes Erlebnis auf dem Smartphone, Tablet oder gespiegelt auf dem Fernseher entscheiden, das zusätzliche Kameraperspektiven, Audiospuren, sofortige Wiederholungen, Social Media-Integration sowie eine vollständige Bildschirmnavigation bietet. Das System basiert auf einer speziellen Streaming-Plattform mit niedriger Latenz und einem anpassungsfähigen Erlebnis-Framework.

Darüber hinaus kann NativeWaves EXP als zweiter Bildschirm genutzt und konfiguriert werden. Dies ergänzt den Hauptfernsehbildschirm durch zusätzliche personalisierte Inhalte und Daten auf dem mobilen Bildschirm – alles perfekt synchronisiert mit dem Hauptbildschirm über das Audiosignal, ohne dass ein Wasserzeichen des ursprünglichen Audiosignals der Sendung erforderlich ist. Diese Art des Echtzeit-Engagements ermöglicht neue Geschäftsmodelle, bei denen hochgradig zielgerichtete Werbung für zusätzliche Einnahmequellen genutzt wird.

Durch die Kombination der NativeWaves-Streaming-Plattform mit einem neuen Erlebnis-Framework, das es Sendern und Streaming-Anbietern ermöglicht, neue Funktionen einfach in ihr bestehendes Streaming-Angebot zu integrieren, schließt NativeWaves EXP eine Lücke in der Strategie des Unternehmens.

»Es besteht kein Zweifel daran, dass die Vertiefung des Echtzeit-Fan- und Zuschauererlebnisses die nächste Grenze für Fernsehsender und OTT-Dienste darstellt«, sagt Christof Haslauer, CEO und Mitbegründer von NativeWaves. »Mit NativeWaves EXP bieten wir eine einfache und kostengünstige Erweiterung der heute verfügbaren Standard-Übertragungs- oder Streaming-Erlebnisse. Veranstaltungen werden eine jüngere Zielgruppe auf eine völlig neue Art und Weise ansprechen, indem wir Ansichten und Informationsdaten hinzufügen, die den heutigen Erwartungen entsprechen – live oder auf Abruf.«

Haslauer ist sich sicher, dass die nahtlose Integration der NativeWaves-Lösung in verschiedene Betrachtungsumgebungen das Label „powered by NativeWaves EXP“ in Zukunft zu einem unverzichtbaren Pluspunkt für Unterhaltungsveranstaltungen machen wird. »Einfach nur ‚fernsehen‘ oder ‚dabei sein‘ reicht nicht mehr aus, denn das Publikum will ein personalisiertes, inhaltszentriertes Erlebnis«, sagt er. »Das ist es, was das Engagement fördert, was wiederum die Abonnentenbindung und das Werbewachstum stärken wird.«

All diese Funktionen können nahtlos in ein Fan-Erlebnis integriert werden, das von einem Sportteam, einer Sportliga, einem Anbieter von Live-Events, einem Broadcaster oder einem Streaming-Dienst angeboten wird, ohne dass Änderungen am bestehenden Dienst vorgenommen werden müssen. Um ein optimales Erlebnis zu erzielen, wird die Integration einer speziellen App durch ein SDK erleichtert, das die NativeWaves EXP-Funktionalität zu einem bestehenden Look and Feel hinzufügt.

NativeWaves EXP ist ab sofort für die einfache Integration in bestehende Broadcast- und OTT-Streaming-Ökosysteme verfügbar und bietet drei Optionen: NativeWaves Basic, Pro und Enterprise.

Die Basic-Option umfasst ein leistungsstarkes und stark verbessertes Streaming-Erlebnis mit niedriger Latenz, das von einem bestehenden Broadcast-Programm-Feed ausgeht und Interaktivität wie On-Demand-Wiederholungen bietet. Diese Option ist völlig unabhängig von bestehenden Distributionswegen und bietet sofort neue Monetarisierungsmöglichkeiten wie Bannerwerbung, Wettintegration, Affiliate Marketing, Ticketing, Fantasy/Gaming. Kunden sind in der Regel innerhalb einer Woche (für webbasiertes Streaming) einsatzbereit und können NativeWaves EXP über eine webbasierte Erfahrung auf den meisten gängigen Browsern und mobilen Plattformen und/oder über eine SDK-basierte App-Integration einsetzen.

Die Pro-Option bietet ein Multi-Kamera-Erlebnis, bei dem die Benutzer bei Bedarf Kamerawinkel auswählen können. Die App kann auch als zweiter Bildschirm genutzt werden, wobei die von NativeWaves patentierte Multi-Screen-Sync-Technologie die angeschlossenen mobilen Geräte mit dem Hauptfernseher synchronisiert.

NativeWaves EXP Enterprise ermöglicht es Kunden, die volle Kontrolle über die Integration zu übernehmen und die EXP-Funktionen, die sie wünschen, in ihrer eigenen bestehenden Streaming-App zu nutzen, indem sie die gemeinsamen Bibliotheken und den technischen Support von NativeWaves nutzen.

Zu den Partnern, die bereits Dienste auf Basis der NativeWaves-Erfahrung bereitgestellt haben, gehören ProSiebenSat.1, Sport1 und Samsung Electronics in Deutschland, die eine Vielzahl von Sportereignissen anbieten, etwa die aktuelle Saison der DTM, die 2. Bundesliga und die koreanische K-League sowie den Concacaf Gold Cup 2021.

NativeWaves ist auch Teil des IBC Media Fan Engagement Accelerator Project, das darauf abzielt, die Remote-Produktion unter Verwendung von 5G und die Bereitstellung personalisierter Seherlebnisse für Zuschauer im Stadion und zu Hause zu präsentieren.