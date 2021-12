Sky investiert in R&S Venice und SpycerNode

Rohde & Schwarz hat die neueste Version des Medienservers R&S Venice und der Speicherlösung R&S SpycerNode an Sky Deutschland geliefert.

Sky Deutschland rüstet für die Sportproduktion auf die nächste Generation von UHD Rohde & Schwarz Venice und SpycerNode auf. Der Broadcaster gewinnt damit an Flexibilität und Skalierbarkeit für Ingest, Transcoding und Playout für Premium-Fußballübertragungen.

Sky Deutschland profitiert nun von einem robusten Workflow mit eingebauter Redundanz und ohne Single Point of Failure für seine Berichterstattung von Premium-Sportinhalten wie der Bundesliga und der Champions League.

Der Sender hat in sechs neue Venice-Einheiten und einen neuen SpycerNode investiert, die insgesamt 24 Kanäle mit skalierbarer zentraler und externer Speicherkapazität sowie Unterstützung für UHDp50 bieten. Der aktualisierte Workflow wickelt den Ingest in Venice ab und überträgt die Dateien direkt in SpycerNode, so dass das Team von Sky Deutschland auf wachsende Dateien zugreifen und diese bearbeiten, Clips für Highlight-Pakete herausziehen und direkt ausspielen kann. Venice sorgt auch für die korrekte Kennzeichnung und Handhabung von UHD– und HDR-Material und eliminiert Fehler in der Lieferkette, ohne dass externe Systeme von Drittanbietern erforderlich sind.

»Konsistenz und Qualität sind das Fundament unserer Marke und zwei Dinge, auf die wir sehr stolz sind. Da wir den Ansprüchen unserer Zuschauer nach immer mehr und umfangreicheren Inhalten gerecht werden wollen, ist ein stabiler 24/7-Workflow für die Ausspielung von Kanälen, der unseren wachsenden Anforderungen gerecht wird, ein Muss«, sagt Christian Barth, Director of Production Platforms & Playout bei Sky Deutschland. »Rohde & Schwarz hat ein klares Verständnis für unsere Anforderungen und mit der neuen Generation von Venice und SpycerNode haben wir die Skalierbarkeit, die wir jetzt und in Zukunft brauchen. Dieses Upgrade gibt uns auch die notwendige Redundanz in unserer Playout-Umgebung.«

Venice wurde speziell für die Unterstützung Business-kritischer Broadcast-Anwendungen entwickelt, wie z. B. Gruppen-Ingest und Playout für Studio und Master Control, wobei komplexe Signalverarbeitungs- und Speicheranforderungen verwaltet werden. Das System bietet zeitgesteuerte Aufzeichnung, Clip-Transformationen und Playout und lässt sich mit Rohde & Schwarz Shared Storage, SpycerNode sowie zertifizierten Systemen von Drittanbietern integrieren. Die Lösung unterstützt 4K-Ultra-HD-Signale, entweder über Single-Link 12G SDI oder Quad-Link 3G SDI (inkl. 2SI-Option), und ist auch SMPTE ST-2110-fähig.

SpycerNode nutzt High Performance Computing (HPC)-Dateisysteme für hohe Skalierbarkeit und volle Redundanz selbst bei der kleinsten Einheit. Die Lösung lässt sich leicht konfigurieren, um die Kapazitäts- und Bandbreitenanforderungen von Sendeanstalten zu erfüllen – auch während des Betriebs – und bietet gemeinsam genutzten Speicher zur Unterstützung von Workflows mit schnellen Durchlaufzeiten.

Darüber hinaus kommt bei Sky Deutschland die VSA-Technologie (Virtual Storage Access) von Rohde & Schwarz zum Einsatz, die maximale Ausfallsicherheit und nahtlose Redundanz für alle R&S-Anwendungen für Ingest und Playout bietet. Diese softwarebasierte Lösung gewährleistet maximale Flexibilität für weitere Einsätze und Systemerweiterungen.

»Sendeanstalten benötigen heute effiziente Arbeitsweisen in druckintensiven Live-Umgebungen. Außerdem benötigen sie Lösungen, die ein unübertroffenes Maß an Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten, um mit der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Inhalten Schritt halten zu können«, sagt Andreas Loges, Vice President Media Solutions. »Wir bei Rohde & Schwarz konzentrieren uns darauf, Lösungen zu entwickeln, die den realen Herausforderungen unserer Kunden gerecht werden, aber auch mit ihnen in der Zukunft wachsen können. Wir sind sehr stolz darauf, dass Sky Deutschland sich für die neuesten Versionen unserer Venice- und SpycerNode-Lösungen entschieden hat und unsere langjährige Partnerschaft ausbaut.«