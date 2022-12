Marshall: Kamera CV568 für Harvard Eishockey

Die Harvard University nutzt bei Spielen seiner Eishockey-Mannschaft Minikameras von Marshall.

TV-Übertragungen des College-Eishockey-Teams der Harvard University werden per Streaming auf ESPN+ und vom New England Sports Network gezeigt.

Dabei nutzt die Universität auch eine Reihe von POV-Kameras, darunter die kürzlich erworbene CV568, eine Minikamera mit Global Shutter und Genlock von Marshall Electronics.

Die Universität verwendet schon seit langem Marshall-Kameras und setzt die Kameras des Herstellers auch weiterhin ein, wann immer es möglich ist.

»Wir fingen mit einer Marshall-Kamera an, aber das Problem, wenn man eine Marshall-Kamera kauft: Man will immer mehr haben. Eine reichte uns nicht, also kauften wir eine zweite«, scherzt Imry Halevi, Associate Director of Athletics von der Universität Harvard, zuständig für Content & Strategic Communications.

»Als wir die zweite Kamera erhielten, wurde schnell klar, dass wir vier brauchten und so weiter. Wir fügen immer mehr Marshall-Kameras hinzu und finden immer mehr Möglichkeiten, sie für unsere Sportteams einzusetzen. Sie sind wirklich großartig.«

Harvard Athletics hat kürzlich auch die neue CV568 von Marshall in seinen Bestand aufgenommen. Um die Produktionsqualität immer weiter zu verbessern, ist die Universität immer auf der Suche nach Kameras, die dem erreichten, hohen Niveau entsprechen.

Die POV-Kamera CV568 bietet einen 1/1,8-Zoll-Global-Shutter-Sensor mit 3,2 Megapixeln und eine um 25 Prozent größere Pixelgröße für höhere Lichtempfindlichkeit, um Aufnahmen mit geringer Latenzzeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen realisieren zu können. Die integrierte Genlock-Funktion (Tri-Level-Signal-Synchronisation) ermöglicht störungsfreies, schnelles Umschalten zwischen den Kameraperspektiven bei rasanter Action auf dem Spielfeld — ideal für die Aufnahme von schnellen Sportarten wie Eishockey.

Von Harvard wird die CV568 als Torkamera eingesetzt, um Bilder des Pucks zu zeigen und ganz sicher zu sein, ob er die Torlinie überquert hat oder nicht. Imry Halevi erläutert: »Wir haben die CV568 für unsere Übertragungen hinter der Scheibe direkt hinter einem der Tore in unserer Eishalle platziert. Sie fungiert als Teil unseres Review-Systems, mit dem die Offiziellen feststellen können, ob es ein Tor gab oder nicht. Das Bildsignal der Kamera ist klarer und schärfer als alles, was wir bisher hinter dem Tor hatten. Der Unterschied war sofort spürbar.«

Um die CV568 optimal zu platzieren, verwendet Halevi einen Manfrotto Magic Arm mit einer Klemme auf der einen Seite und einer Kameraplatte auf der anderen. Der Magic Arm wird an einem Balken direkt hinter dem Netz befestigt, wobei die Kamera so auf das Tor gerichtet ist, dass eine klare Sichtverbindung gewährleistet ist.

»Die Qualität und der Global Shutter der CV568 sind erstaunlich«, fügt Imry Halevi hinzu. »Die Qualität des Objektivs und des Sensors ist genauso gut wie die unserer anderen Kameras. Die neuere Technologie macht den wesentlichen Unterschied aus, wenn es um ein Szenario mit einem sich schnell bewegenden Puck geht. Die kleine Kamera bietet einen weiteren hochwertigen Blickwinkel zu einem Bruchteil der Kosten einer großen professionellen Broadcast-Kamera. Die CV568 ist eine wunderbare Ergänzung unserer Sammlung, und wir planen, sie auch in der Leichtathletik einzusetzen. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft noch weitere CV568 anschaffen können.«

Neben der CV568 für Eishockey setzt Harvard Athletics auch die CV300-Serie von Marshall und andere POV-Kameras der CV500-Serie bei anderen Sportarten ein, darunter Basketball, Leichtathletik, Wasserball, Schwimmen und Tauchen.

In Deutschland vertreiben die deutschen Distributoren Vision2See und NMAV die Kameras von Marshall.