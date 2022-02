IFM-Unternehmensgruppe betreibt eigenes VR-Studio

In der Firmenzentrale von IFM in Essen realisierte KST ein weitgehend automatisiertes, IP-basiertes UHD-Multikamera-Studio mit modernster Roboter- und VR-Technologie.

Um seine Unternehmenskommunikation auf ein neues Level zu heben, investierte der Sensortechnikhersteller IFM (eigene Schreibweise: ifm) in ein eigenes virtuelles TV-Studio. Das wird nun für interne und externe Videoproduktionen genutzt.

Der VR-Studio-Spezialist KST Moschkau hat das Studio von Grund auf geplant und realisiert.

Kameras und Mischer stammen von Panasonic, die Roboter von KST, als VR-System ist Reality von Zero Density im Einsatz.







IFM mit Hauptsitz in Essen produziert und vertreibt weltweit Sensoren, Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle Automatisierung. Mit derzeit rund 8.100 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 1,25 Milliarden ist IFM einer der Pioniere im Bereich Industrie 4.0.

Das VR-Studio wurde im Erdgeschoss der Firmenzentrale auf einer Gesamtfläche von ungefähr 150 Quadratmetern realisiert.

Ungefähr die Hälfte davon belegt das eigentliche Studio, mit L-förmiger Hohlkehle, grünen Wänden, grünem Boden (Greenarea: rund 8 x 8 x 2,8 m) und dem weichen, diffusen KST-VR-Licht Setup.

Zweiter, abgesetzter Raum ist die Regie (rund 30 Quadratmeter), der Rest sind Bewegungs- und Abstellflächen.

Ausstattung

An der Decke der Studiofläche hängen 33 superflache LED-Flächen-Leuchten, 24 weitere strahlen seitlich rundum in den Studiobereich, eine weitere Reihe sorgt für Ausleuchtung vom Boden aus und zusätzlich gibt es mobile Leuchten des gleichen Typs.

»Damit erzeugen wir ein superweiches, gleichmäßiges, fast schattenfreies Licht und können dadurch perfekt stanzen. Auf dieses Konzept reagiert so mancher anfangs kritisch, da es sich deutlich von der konventionellen, altbekannten Lichtsetzung unterscheidet. Allerdings passiert die Bildgestaltung in unserem VR-Konzept eben insgesamt nicht mehr im Studio, sondern direkt im Echtzeit-Grafiksystem von der Regie aus. Wir können jede erdenkliche Lichtsituation digital herstellen und müssen dafür keine realen Scheinwerfer mehr umbauen oder bewegen, und natürlich wird auch das ‚Grading‘ der Kamera-Bilder automatisch nachgezogen. Ein gewisser Umgewöhnungsprozess also«, erläutert Axel Moschkau, Geschäftsführer von KST.

»Die flach konstruierten LED-Flächenscheinwerfer sind im Vergleich zur konventionellen Lichttechnik sehr kostengünstig. Das Licht-Set erlaubt es also, die für ein Studio vergleichsweise geringe Raumhöhe hier voll auszuschöpfen, und entlastet gleichzeitig das Budget.«

Die »Möblierung« des Studios besteht — neben ein paar, je nach Bedarf aufgestellten Requisiten — im wesentlichen aus den drei Kamerarobotern.

Die sind hängend an eigenentwickelten Schienen unter der Studiodecke montiert und sind Teil des Automatisierungs-Moduls CamBot-Robotics.

Zwei der jeweils 5 m langen Schienen laufen an den offenen Kanten des Studiobereichs entlang, die dritte läuft diagonal mitten durch das Studio in Richtung Hohlkehle.

Damit haben die drei Hauptkameras über die hängend montierten CamBot-Robotics-Systeme sehr viel Bewegungsfreiheit innerhalb der Studiofläche.

Zusätzlich gibt es, direkt an der Studiodecke montiert, noch eine vierte Kamera. Das ist eine hochwertige 4K-PTZ-Kamera (Panasonic AW-UE100KEJ). Die Hauptkameras haben aber ein ganz anderes Kaliber: auf den CamBot-Armen sind VariCams installiert (AU-V35LT1G).

»Als Hauptkameras setzen wir drei speziell für die Robotik modifizierte 4K-Kameras des Typs VariCam LT von Panasonic in Kombination mit ausgewählten Cine-UHD-Zoomoptiken von Canon ein. Wir nutzen die Kameras im Zusammenspiel mit dem VR-System Reality im Raw-Modus und erreichen dabei außerordentlich gute Stanzergebnisse bei hervorragender Bildqualität«, erläutert Axel Moschkau.

CamBot- und VR-Experte Felix Moschkau führt aus: »Wir haben die CamBot-Entwicklung deutlich vorangetrieben und viele Verfeinerungen in die Produktions-Automatisierung eingebaut — unter anderem ist es uns gelungen, die Schienen-Systeme für die Roboter nun noch sehr viel leiser zu machen. Absolute Priorität ist bei solchen Systemen natürlich die Sicherheit, da die Roboter ja im Studio innerhalb eines gemeinsamen Umfelds mit Menschen agieren.«

»Sensoren an den kollaborativen Robotern und viele intelligente Funktionen in der CamBot-Remote-Software gewährleisten hier ein Höchstmaß an Sicherheit.«

Zum Studio gehört aber natürlich nicht nur »Gesehenwerden«, sondern auch »Sehen«: Das Studio ist mit vier 40-Zoll-Displays ausgestattet, die fürs Monitoring genutzt werden, aber auch als Teleprompter fungieren.

Direkt an der Hauptkamera gibt es einen weiteren, dezidierten Teleprompter.

Und »Hören« spielt natürlich ebenso eine Rolle: Die Mikrofonierung, die Tonsender, Kopfhörer und das In-Ear-Monitoring werden mit Komponenten von Shure erledigt.

Zudem gibt es im Studio auch noch eine leistungsfähige Audio-Zuspielanlage.

Wirklich erforderlich sind im Studio lediglich die Menschen, die vor der Kamera agieren, alles andere findet in der Regie statt.

Dort reichen zwei Personen aus, um das Studio komplett zu bedienen: Wegen der weitgehenden Automatisierung ist das Studio auch innerhalb kurzer Zeit produktionsbereit, quasi auf Knopfdruck.

Nur bei komplexeren Produktionen sind weitere Mitarbeiter in der Regie gefordert oder werden Remote zugeschaltet: Das Studio kann bei Bedarf also auch von außerhalb des Gebäudes gesteuert werden.

»Die Fähigkeit zur Remote-Production ist bereits im Studio-Konzept implementiert und somit oft ein weiteres, wichtiges Argument für diese technische Auslegung. Bei Bedarf kann die Produktion etwa aus dem KST-Innovation-Center unterstützt oder sogar vollständig operiert werden«, führt Axel Moschkau aus.

Dominik Stoecker, Gruppenleiter Corporate Digital Content von IFM und somit auch Studioleiter von IFM, erklärt: »Ein hoher Grad an Automatisierung und ein geringer Personalaufwand beim Betrieb des Studios waren für uns sehr wichtig. Gleichzeitig wollten wir höchste technische Qualität und ein wirklich überzeugendes VR-Ergebnis erzielen.«

Im Studio sind mit den Kameras die »Augen« des Gesamtsystems installiert, in der Regie befindet sich sozusagen das Gehirn: Erst hier wird aus den Greenscreen-Aufnahmen das fertige Bild — und das bezieht sich sowohl auf die Bildgestaltung des Vordergrunds wie auch auf die computergenerierte Umwelt.

In einem L-förmigen Studio-Möbel-System von KST sind in der Regie die Bedienpulte, Touchscreens und PC-Displays eingebaut, an der Wand drei 65-Zoll-4K-Oled-Bildschirme, die als Multiview-Videowand kombiniert sind.

Dabei fällt das Bedienfeld des Videomischers Kairos von Panasonic besonders ins Auge. Dahinter steckt ein Kairos-Core mit 4K-Option, letztlich ist dies das technische Herz der Regie.

Dabei ist Kairos weit mehr als ein Mischer mit integrierter Kreuzschiene, erläutert Axel Moschkau: »Kairos erlaubt es in der Kombination mit CamBot, direkt von der Kairos-Bedienkonsole aus viele andere Abläufe zu automatisieren — un dank der ST2110 Architektur benötigen wir keine separate 12G-SDI-Kreuzschiene.«

Als VR-System ist Reality von Zero Density im Einsatz. Dieses System basiert auf verschiedenen Software-Komponenten und drei Render-Engines — jeweils eine für jede der Hauptkameras. Zusätzlich gibt es weitere Rechner: eine Workstation für die grafischen Vorbereitungen und den Reality-Hub-Server. Die Steuerung erfolgt über den Browser von jedem beliebigen PC im Netzwerk oder direkt vom Automatisierungs-Modul CamBot-Graphics.

Videotechnisch sind viele Geräte per 12G und per NDI miteinander verknüpft, aber insgesamt handelt es sich hier um eine ST-2110-Installation. Hier sind MediorNet-Komponenten von Riedel im Einsatz, aber auch Geräte von Aja, Interfaces von Avid, sowie Mess- und Referenz-Technik von Leader — und etlicher weiterer »Kleinkram«.

Daher gibt es natürlich neben dem Video- auch umfassende IT-Netzwerke, etwa mit leistungsfähigen 100-GBit-Switches von Melanox und KVM-Komponenten von Adder. Von der Produktions-Automatisation sieht man in der Regie eigentlich nur die Touchscreens mit dem Operator-GUI (CamBot-Remote) und das Bedienpanel (KST-CBR-RP1), die Automatisierungsleistung erbringt die Software CamBot-Control, die als Backbone auf dem zentralen Linux-Server-System läuft.

Prominentestes Bauteil im Audiobereich ist in der Regie ein 32-Kanal-Audiomischer (M32Live von Midas).







»Wir wollten ein VR-Studio haben, das in puncto Technik und Workflow auf unsere Anforderungen abgestimmt ist. KST konnte uns in seinem Innovation Center konkret zeigen, was möglich ist. Das war für uns der ideale Einstieg. Im Anschluss haben wir uns zusammengesetzt und besprochen, was passieren soll. Dann wurde das Ganze durchgeplant, und KST baute uns letztlich ein auf unseren Bedarf zugeschnittenes ‚Turnkey-VR-Studio‘ ein, also eine schlüsselfertige Anlage von A-Z«, erklärt Dominik Stoecker von IFM.

Axel Moschkau ergänzt: »Wir haben in den vergangenen rund 18 Monaten 14 VR-Studios unterschiedlicher Größe und Ausstattung gebaut, konnten daher innerhalb kurzer Zeit, wie in einem Baukastensystem, das passende Studio für IFM entwerfen und anpassen. Die jeweils idealen Komponenten dafür wurden im Vorfeld im KST-Innovation-Center identifiziert und erprobt, oder — wenn nicht am Markt verfügbar — extra entwickelt.«

Praktischer Einsatz

»Wir wollten einerseits in der internen Kommunikation unseren Mitarbeitern eine standesgemäße, angemessene Form der Präsentation auf dem aktuellen Stand der Technik bieten. Und natürlich ergeben sich nun für uns auch viele Möglichkeiten in der externen Kommunikation, etwa mit Partnern, im Öffentlichkeitsbereich, in der Produktpräsentation«, fasst Dominik Stoecker zusammen und ergänzt: »Wir hatten schon ein kleineres Webcast-Studio im Haus, wollten aber nun auf ein neues Niveau aufsteigen.«

»Durch das herausragende Keying und VR-Compositing des auf der Unreal-Engine aufsetzenden Reality Systems kann der Moderator beliebig tief und realistisch in die VR-Welt eintauchen und mit dieser interagieren«, erklärt Axel Moschkau.

Und weiter: »Das auf ST2110-, NDI- und SRT-Signalverarbeitung ausgelegte und mit den drei robotischen VariCam-LT-Cine-Kameras aufgesetzte System bietet durch den Einsatz der CamBot-Produktions-Automatisation die Möglichkeit, komplette TV-Produktionen mit einem Minimum an Personaleinsatz zu realisieren.«

Axel Moschkau hebt hervor, wie gut die einzelnen Komponenten des Studios harmonieren. »Das Zusammenspiel aus Kairos, CamBot und Reality ist nahezu optimal. Wir können hier eng verzahnte Automatisierungen durchführen, selbst komplexe Produktionsabläufe präzise getaktet und wiederholbar auf einen Tastendruck auslösen«, erklärt er und resümiert: »Damit haben wir nun auch bei IFM in Essen ein hochmodernes, IP-basiertes und hochautomatisiertes UHD-VR-Studio als Turnkey-System realisiert.«

Work in Progress

»Um unsere Gestaltungsmöglichkeiten noch weiter zu vertiefen, gleichzeitig aber die Automatisierung weiter zu verfeinern, haben wir KST beauftragt, in Q1/2022 noch ein Talent-Tracking-System zu integrieren«, erläutert Dominik Stoecker.

KST rüstete das gewünschte Talent-Tracking-System nach und verwendete dabei Komponenten von EZ-Track und Antilatency.

Eine größere Veränderung steht ebenfalls schon fest: IFM wird in einigen Jahren seinen Hauptsitz innerhalb von Essen verlegen, und dann wird auch das Studio umziehen — aber bis es so weit ist, wird das Unternehmen mit Sicherheit schon viele Produktionen in seinem neuen virtuellen Studio realisiert haben.

