Broadcast Solutions baut Cosmo für SRG

»Cosmo« nennt die SRG ihr neues kompaktes Fahrzeug, das Remote-Produktionen und Kommentatoren-Einheiten unterstützt.

Cosmo steht für »Commentary System Mobile«, ein neues kompaktes Fahrzeug auf Basis eines VW Crafters, das die SRG künftig nutzen wird.

Die SRG setzt hierbei auf eine neue, überarbeitete, dezentrale Commentary Control Room Lösung, die der Schweizer Sender zusammen mit Broadcast Solutions entwickelt hat.

Um dieses Konzept umzusetzen, hat der Bingener Systemintegrator die notwendige Technik, inklusive der nötigen Anbindungen, in ein Fahrzeug integriert, das mit Allradantrieb, Klimatisierung, USV, Kabeltrommeln und Equipment unter 3,5 t Gewicht bleibt und ein Maximum an Workflows und Equipment auf kleinstem Raum bietet, so die Entwickler.

Mit dem Fahrzeug verfolgt die SRG mehrere Ziele: Cosmo wird als Unterstützung bei Remote-Produktionen eingesetzt. In einem zukünftigen Schritt wird auch der Zugriff auf Kommentatoren-Einheiten aus der Regie möglich.

Das Fahrzeug gibt den Teams vor Ort mehr Flexibilität, so dass sie Teile des Programms selbstständig fahren können. Technisch ist die Kompatibilität zu den SRG-Produktionsformaten (Audio / Video / IP) und die Anbindung an die Heimstudios der unilateralen Broadcaster (Internet, WAN, Stadion) sicherzustellen.

Cosmo kann multifunktional eingesetzt werden. Primär ist das Fahrzeug als mobiler Commentary Control Room konzipiert, der Commentary Signale aus Venues sammelt, verarbeitet und dann an Ü-Wagen, SNG oder Datenleitungen weitergibt. Ebenso kann das Fahrzeug aber auch als Technical Operation Center eingesetzt werden. Dann liegt der Fokus auf dem Empfang und der Verteilung von Audio- und Videosignalen in Broadcast-Netzwerke, WAN-Anbindungen oder IT-Netzwerke und das Internet.

Das notwendige Equipment wird dabei jeweils temporär eingebaut. Die notwendigen Anschlüsse / Verkabelungen sind jedoch bereits vorgerüstet.

Philippe Leuenberger, Leiter OPS, Produktion & Technologie/OPS bei der SRG kommentiert: »Wir freuen uns, für unsere Produktionen ein konzeptionell ausgereiftes und überzeugendes Produktionsmittel einsetzen zu können, das dank der professionellen Arbeit von Broadcast Solutions in seiner technischen Ausführung besticht!«

Um bei der Nutzung als Kommentatoren-Schnittstelle möglichst flexibel zu agieren, ist das Fahrzeug mit einer ganzen Reihe von Anschlussfeldern und Verknüpfungsmöglichkeiten ausgestattet. Die Aufbereitung und Verteilung der Signale (Audio, Video und Daten) wie auch die Qualitätssicherung und die Überwachung der Positionen wird im Fahrzeug von bis zu drei Personen durchgeführt. Dazu wurden zwei permanente Arbeitsplätze und ein weiterer temporärer Arbeitsplatz über einen weiteren Schreibtisch und den drehbaren Beifahrersitz realisiert. Über ein umfangreiches Steckfeld sind viele Routing-Optionen möglich.

Die Interkonnektivität von Cosmo ist sowohl über ein Riedel Mediornet MicroN-System als auch eine Nimbra-Lösung von NetInsight sichergestellt. Das Video/Audio-Netzwerk ist über Mediornet realisiert und sorgt für die Anbindung und die Signalverteilung im Broadcast-Netzwerk. Zur Signalaufnahme können drei abgesetzte Audio/Video-Stageboxen an das Fahrzeug angebunden werden.

Die dezentrale Kreuzschienenlösung bearbeitet mit MircoN-Einheiten im Fahrzeug und in den Stageboxen maximal 72 x 72 HD-SDI-Videosignale, inklusive der dazugehörigen Audio-Spuren (Embedding und De-Embedding). Für die Signalübermittlung per Internet oder GbE-Leitung sorgt das Nimbra-System von NetInsight. Das Audio-Netzwerk ist auf Basis des Dante-Formats designt. Die Audio-Signale der Kommentatorenstellen werden im Fahrzeug gesammelt, kontrolliert und bearbeitet.

Dazu stehen ein DHD-Mischer plus Software-Panel, Effekte und eine Abhöre zur Verfügung, und das System kann bis zu 220 x 228 Audiosignale verwalten. Zur Überwachung der Videosignale sind im Cosmo eine Monitorwand und Videomessgeräte installiert.

Alle Signale können an das Fahrzeug über zugängliche Anschlussfelder und Kabellösungen am Heck angebunden werden. Dort stehen auch fünf MTP Multicore Fiber Kabeltrommeln (200 m) bereit. Die gesamte fahrzeugkritische Infrastruktur und das Elektrosystem des Fahrzeugs sind auf optimale, intuitive Bedienung ausgerichtet und bleiben im Hintergrund. So können sich die Nutzer ganz auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Um im Havariefall flexibel zu reagieren, ist eine USV im Fahrzeug integriert, die das komplette Video-/Audio-System bis zu 15 Minuten mit Strom versorgt.