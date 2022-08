Eurovision, Ateme: BISS-CA-Audiofunktionen

Eurovision Services und Ateme haben kürzlich erstmals die erweiterten Audio-Funktionen des Standards BISS-CA getestet.

Bei der Übertragung eines großen Sportereignisses in Frankreich haben Ateme und Eurovision Services erweiterte Funktionen des Verschlüsselungsstandards BISS-CA getestet, die es den Eigentümern von Inhalten ermöglichen, einen bedingten Zugang zu einzelnen Audio-Feeds zu gewähren.

Obwohl Eurovision Services den BISS-CA-Standard für die Verschlüsselung von Live-Veranstaltungssignalen bereits seit über einem Jahr verwendet (Meldung), war dies das erste Mal, dass die erweiterten Audio-Funktionen für die Verschlüsselung einzelner Audio-Feeds in einem »as-live«-Kontext getestet wurden. Zu diesem Zweck arbeitete Eurovision Services mit Ateme an einem separaten, isolierten verschlüsselten Live-Signal.

Das Signal wurde mit einem Titan-Encoder von Ateme verschlüsselt — mit separaten Verschlüsselungen für die einzelnen Audio-Feeds — und dann exklusiv zum Eurovision Services Network Operations Centre in Genf geleitet, wo Titan- und Kyrion-Decoder von Ateme die verschiedenen Multi-Audio-Szenarien, die von der Quelle erzeugt wurden, entschlüsselt und dekodiert haben.

Amine Hafnaoui, Head of Global Operations and Engineering bei Eurovision Services, kommentierte den erfolgreichen Abschluss des Tests: »Die Verschlüsselung von Inhalten ist für die Eigentümer von Inhalten und die Sportverbände von größter Bedeutung, und die Erhaltung eines authentischen Sendesignals ist daher ein wichtiger Pfeiler unserer Branche. Neben der Verschlüsselung eines Live-Video-Feeds zum Schutz seiner Authentizität ist der Audio-Inhalt inzwischen zu einer wichtigen zusätzlichen Ebene in diesem Prozess geworden. Daher war die Partnerschaft mit Ateme ein naheliegender Schritt, um eine so interessante Funktion für den Markt zu entwickeln. Nach diesem ersten Test haben wir nun neue Möglichkeiten für die Eigentümer von Inhalten, die Verbreitung ihrer Video- und Audioinhalte individuell zu gestalten.«

»Dies ist eine aufregende Zeit für die Medienbranche«, sagte Julien Mandel, Senior Marketing Director für Contribution und Distribution bei Ateme. »Mit diesen verbesserten BISS-CA-Funktionen können Videodienstleister nun eine Segmentierung vornehmen und personalisiertere Dienste mit Möglichkeiten zum Upselling anbieten. Es war eine lohnende Erfahrung, dies zu verwirklichen und mit Eurovision Services wieder einmal innovativ zu sein. Und da BISS-CA sich als sicher, interoperabel, einfach und zunehmend skalierbar erwiesen hat — zuerst beim Wasserzeichen und jetzt beim Audiomanagement — freue ich mich darauf, zu sehen, wohin es uns als nächstes führen wird!«

Über Eurovision Services

Eurovision Services ist eine Tochtergesellschaft der EBU und soll Medienorganisationen und Sportverbänden die Übertragung von Live-Inhalte in höchster Qualität zur Verfügung stellen. Dank eines hybriden Netzes aus Satellitenkapazitäten, dem Fine-Glasfasernetz und Internet-Verbindungen mit geringer Latenzzeit ist Eurovision Services in der Lage, globale Konnektivitätslösungen anzubieten, die den Anforderungen der weltweit größten Live-Veranstaltungen gerecht werden.

Der Dienstleistungsportfolio ist nicht nur auf die Verteilung von Inhalten ausgelegt, sondern bietet auch die Flexibilität und die Fähigkeit, sie zu verbessern und an die Bedürfnisse von Rechteinhabern und Sendeanstalten anzupassen, erklärt Eurovision Services.