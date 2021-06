Ateme unterstützt verschlüsselte Übertragung von Feeds

Als einer der ersten Hersteller überhaupt unterstützt Ateme BISS-CA, einen neuen Verschlüsselungsstandard.

BISS-CA steht künftig in den Ateme-Lösungen Kyrion und Titan zur Verfügung. Ateme hat die Entwicklung von BISS-CA gemeinsam mit der EBU vorangetrieben. Seit Jahresbeginn stellt die EBU-Tochter Eurovision Services, die unter anderem große internationale Sport-Events überträgt, ihre ersten Feeds mit BISS-CA verschlüsselt bereit.

Der neue Verschlüsselungsstandard BISS-CA schützt Inhalte laut Ateme und EBU besser vor illegaler Nutzung und erlaubt es, nicht genehmigte Streams während der laufenden Veranstaltung zu unterbrechen. Künftig soll BISS-CA bei der Übertragung aller großen Sport- und auch bei anderen Live-Events zum Einsatz kommen.

BISS-CA ist eine erweiterte, sichere Lösung des BISS-Protokolls mit Unterstützung dynamischer Rolling Keys. Es handelt sich um einen lizenzfreien, offenen Standard, der von der EBU entwickelt wurde, um die Sicherheit von Live-Inhalten zu stärken.

»BISS-CA ist eine sichere Lösung für den Schutz von Feeds, die für Rundfunksender einfach zu handhaben ist und Zuschauern die bestmögliche Video-Experience bietet«, erklärt Andreas Kotulek, Sales Director bei Ateme. »Da es sich um einen offenen Standard handelt, lässt er sich in jedes Produktions-Equipment integrieren — von Decodern und Encodern bis zu Transcodern und Multiplexern. In der Branche wird er deshalb schnell eine hohe Verbreitung finden. Rundfunkanstalten, die auf Ateme setzen, können die besseren Sicherheitsfeatures bereits heute nutzen.«

Beim Encoding der Feeds nutzt Eurovision Services auch die leistungsstarken Kyrion und Titan-Systeme von Ateme. Das Unternehmen hatte 2016 die erste Spezifikation von BISS-CA entworfen und die Weiterentwicklung seitdem gemeinsam mit der EBU entscheidend vorangetrieben. Daher ist Ateme nun einer der wenigen Hersteller, der den neuen Standard mit seinen Lösungen Kyrion und Titan bereits voll unterstützt.

Rundfunkanbieter, die die Feeds von Eurovision Services beziehen und die mit BISS-CA verschlüsselten Angebote nutzen wollen, können ihre bestehenden Ateme-Installationen via Software-Update für den Standard fit machen. Darüber hinaus benötigen sie eine BISS-CA-Lizenz und müssen den eindeutigen öffentlichen Schlüssel ihrer Decoder registrieren.

Weitere Infos zu BISS-CA

BISS-CA verschlüsselt Feeds mit 128 Bit und wechselt den Schlüssel alle zehn Sekunden, sodass sich Videopiraten nicht in die Übertragung einklinken können, um sie illegal zu verbreiten. Da der Standard zudem eine granulare Rechtevergabe in Echtzeit erlaubt, sind Rechteinhaber in der Lage, während des Events neue Empfänger hinzuzufügen oder bestehende Empfänger auszuschließen — beispielsweise, wenn ihr Stream vermehrt auf illegalen Seiten auftaucht. Die Identifizierung des Quell-Feeds erfolgt über digitale Wasserzeichen. Als offener Standard ermöglicht BISS-CA die Integration verschiedener Wasserzeichenlösungen und stellt so eine hohe Interoperabilität sicher.