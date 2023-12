Eurovision Sport nutzt LiveU für Radsport-Weltmeisterschaften

Eurovision Sport nutzt das LiveU EcoSystem zur Übertragung der ersten übergreifenden UCI Radsport-Weltmeisterschaften.

Eurovision Sport, der auf Sport-Rechte und -Übertragungen spezialisierte Ableger der European Broadcasting Union (EBU), profitierte bei den UCI Radsport-Weltmeisterschaften 2023 von seiner langjährigen Partnerschaft mit LiveU. Durch den Einsatz der bewährten IP-Video-Lösungen von LiveU konnte Eurovision Sport auf flexible, kosteneffiziente und fesselnde Weise von dem größten Radsportereignis aller Zeiten berichten. Das LiveU EcoSystem trug mit seinen vielfältigen Übertragungslösungen dazu bei, die Zahl der Abnehmer auf der ganzen Welt zu erhöhen.

Das Sport-Event fand in Schottland statt, wo Eurovision Sport sein Broadcast Operation Centre (BOC) bei der BBC Scotland in Glasgow angesiedelt hatte. Es war das erste Mal, dass die Union Cycliste Internationale (UCI – Dachverband internationaler Radsport-Verbände) ihre verschiedenen Weltmeisterschaften zu einer zentralen, integrierten Veranstaltung zusammengefasst hat. Hierbei wurden 13 Weltmeisterschaften in sieben Disziplinen ausgetragen, u.a. im Mountainbiking, im Straßenradsport und Bahnradsport (Männer und Frauen) sowie im Para-Radsport.

Franck Choquard, Leiter »Content & Plattforms« bei Eurovision Sport, sagte hierzu: »Die Veranstaltung war ein riesiges Projekt mit einem klaren Ziel: Wir wollten innovative Technologien einsetzen, um kosteneffizienter zu produzieren und gleichzeitig die Ausfallsicherheit vor Ort zu gewährleisten. Unsere Gespräche mit LiveU drehten sich daher um zwei Hauptanwendungsfälle. Zum Ersten ging es darum, Signale von verschiedenen Drehorten – darunter von Motorrädern, Hubschraubern und anderen beweglichen Fahrzeugen – sowie von den ENG-Teams zum BOC zu übertragen, das von unserem Produktionspartner Actua Films betrieben wurde. Dies war zweifellos kostengünstiger als die Verwendung von Funkstrecken und verschaffte uns die nötige Flexibilität. Die zweite Aufgabe bestand darin, das Netzwerk aus zehn Veranstaltungsorten in ganz Schottland mit einer ‘ultimativen Backup-Lösung’ abzusichern. Hierfür benötigten wir eine robuste, IP-basierte Lösung mit Bonding-Unterstützung. Die LiveU Technologie erlaubte uns, von jedem relevanten Standort aus zwei Feeds zu übermitteln.«

Die Produktionsfirma Actua Films nutzte insgesamt zwölf LU800 Sendeeinheiten, die jeweils im Multikameramodus betrieben wurden. Sie dienten sowohl zur Erfassung der Inhalte als auch zur Sicherung der Signale. Choquard fügte hinzu: »LiveU ist ideal für den Einsatz auf fahrenden Objekten, dabei kommen die Fähigkeiten der Sendeeinheiten voll zur Geltung.«

Neben der Bereitstellung der Live-Feeds profitierten Eurovision Sport und dessen Abnehmer auch von den Produktions- und Distributionslösungen von LiveU. Eurovision Sport hat sehr erfolgreich ein hybrides Modell entwickelt, das bei dieser Gelegenheit zum Einsatz kam. Dabei wurde SDI, wann immer möglich, im BOC-Zentrum eingesetzt und durch LiveU Cloud Services abgesichert. Choquard beschreibt den Ablauf wie folgt: »Wir haben sowohl LiveU Matrix als auch Cloud Connect eingesetzt, um die Produktionsfeeds in LRT oder SRT an unsere Abnehmer zu liefern. Unseren eigenen Digital Content Hub nutzen wir in Kombination mit dem LiveU EcoSystem. Einige unserer Abnehmer wollten Zugang zu einer Menge Material für ihre digitalen Plattformen, aber keine hohen Ausgaben für die Satelliten-Feeds tätigen. Unser LiveU-Workflow war dafür perfekt geeignet. Bei einigen Veranstaltungen haben manche Abnehmer dann ihre eigenen Remote-Produktionen erstellt.«

Die European Broadcasting Union (EBU) ist die größte öffentlich-rechtliche Medienvereinigung der Welt. Sie umfasst 112 Mitgliedsorganisationen in 56 Ländern sowie 30 angeschlossene Organisationen in Asien, Afrika und Amerika. Eurovision Sport unterhält eine weitreichende Beziehung zu LiveU, die vor zwei Jahren in ein fortwährendes Rahmenabkommen mündete und die Nutzung von LiveU Sendeeinheiten, Cloud-Diensten und Datenpaketen umfasst.

Choquard fasst zusammen: »LiveU liefert wirklich eine hohe Servicequalität, die die gesamte Videoproduktionskette überspannt. Hinzu kommt, dass die Empfangstechnologie von LiveU bei unseren Mitgliedssendern weit verbreitet ist und wir an bestehende ‚on premise‘-Infrastruktur anknüpfen können. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um mit unserem Partner LiveU zusammen weitere Innovationen voranzutreiben.”

Roy Hasson, Direktor für Lösungsvertrieb bei LiveU, kommentiert: »Dies war ein sehr komplexes Projekt, dem eine tiefgreifende Lösungsarchitektur zugrunde lag. LiveU war in fast alle Aspekte der Produktion involviert. Eurovision Sport hat die Nutzung unserer Lösungen weiter ausgebaut und dabei die Vorteile von unserem umfassenden IP-Service-Angebot für sich genutzt. Unsere Partnerschaft entwickelt sich ständig weiter und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei zukünftigen Projekten.«