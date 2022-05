European Song Contest in 5G

RAI und EBU arbeiten mit Rohde & Schwarz und Qualcomm zusammen, um den ESC live über 5G Broadcast in I, A, D und F zu übertragen.

Der Musikwettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) — ein groß angelegtes, im Fernsehen übertragenes Konzert mit Feuerwerk, Tanz und Popsongs — fesselt nach wie vor ein Publikum von fast 200 Millionen Zuschauern in aller Welt. Der diesjährige ESC22, der im italienischen Turin ausgetragen wird, ist zudem auch in technischer Hinsicht etwas ganz Besonderes, denn er wird auch mit der neuesten, hochmodernen Multimedia-Übertragungslösung 5G Broadcast übertragen und auch mit dieser Technik als Live-Konzert nach Deutschland gebracht.

Das Live-Ereignis wird vom italienischen, öffentlich-rechtlichen TV-Sender RAI mit der neuesten Broadcast- und Multicast-Technologie produziert und an ausgewählte mobile Geräte verteilt: so etwa über 5G Broadcast aus dem Herzen Stuttgarts.

Der SWR wird die Live-Demonstration mit einem durchgängigen 5G Broadcast-fähigen System ausstatten und den Besuchern ein völlig neues Erlebnis mit einer fortschrittlichen mobilen Live-Erfahrung bieten.

Unter dem Dach des SWR-Innovationsprojekts »5G Media2Go« wird eine vollständige End-to-End-Live-Demonstration für 5G Broadcast/Multicast-Streaming eingerichtet. Gemeinsam mit Rohde & Schwarz und Qualcomm Technologies, den treibenden Kräften hinter der Entwicklung, der Einführung und dem Ausbau von 5G, wird der SWR dieses Projekt realisieren. Während der gesamten Show wird die Demonstration Broadcast/Multicast-Fähigkeiten über 5G zeigen, bei der die von der RAI in Turin produzierten verschlüsselten Live-Inhalte in Stuttgart vom SWR mit einem 5G-Broadcast-Signal over-the-air an ein Smartphone-Testgerät von Qualcomm Technologies übertragen werden.

Die 3GPP-konforme 5G-Broadcast-Lösung von Rohde & Schwarz ist die erste Wahl für die europäischen Länder, die den ESC22 live an ihr Publikum in Italien, Österreich, Deutschland und Frankreich übertragen. Sie besteht aus dem 5G-Broadcast-fähigen Sender R&S TLU9 und dem Broadcast Service and Control Center (BSCC2.0), das als Broadcast/Multicast-Kernnetz fungiert.

Die 5G-Broadcast-Lösung basiert auf dem 3GPP Rel-16 Feature-Set und arbeitet im Receive-Only Mode (ROM), Free-To-Air (FTA) und ohne SIM-Karte (SIM-freier Empfang). Der dedizierte 5G Broadcast Modus wird mit einer eigenständigen Broadcast Infrastruktur (Medium Power Medium Tower, MPMT) im UHF-Band demonstriert.

»Während des diesjährigen Eurovision Song Contest bieten wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was mit der 5G-Broadcast-Technologie und den jetzt verfügbaren Lösungen möglich ist«, kommentiert Manfred Reitmeier, Vice President Broadcasting and Amplifier Systems bei Rohde & Schwarz. »Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies auszubauen und den Verbrauchern ein neues Live-Inhalte-Erlebnis zu bieten.«

Lorenzo Casaccia, Vice President of Technical Standards, Qualcomm Europe, kommentierte: »Wir sind stolz darauf, mit der EBU, der RAI und Rohde & Schwarz zusammenzuarbeiten, um den Fans der Eurovision eine neue Dimension des Fernsehens zu bieten. Bei der Eurovision geht es nicht nur um das, was auf der Bühne passiert, sondern auch um das, was im Greenroom, im Publikum und an den Orten, an denen die Stimmen abgegeben werden, passiert, und das ist das ideale Vehikel, um die Fähigkeiten von 5G Broadcast zu präsentieren. Diese spannende Umsetzung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der F&E-Entwicklung von 5G Broadcast.«

Dr. Roland Beutler, Projektleiter des 5G-Media2Go-Projekts, betont, dass 5G Broadcast dazu beitragen kann, lineare Mediendienste auf Smartphones und In-Car-Infotainment-Systeme zu bringen und gleichzeitig die Verbreitungskosten der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten einzudämmen und den Nutzern den Zugang zu diesen Diensten free-to-air, d.h. ohne Verbrauch ihrer mobilen Daten, zu ermöglichen.

5G Broadcast bietet Netzbetreibern und Rundfunkanstalten die Möglichkeit, besondere Verbrauchererlebnisse in einer Reihe neuer und bestehender Businessbereiche zu schaffen – und das bei hoher Effizienz und reduzierten Kosten.

Broadcast/Multicast über 5G ist nicht auf die Verbreitung von linearen und Live-Inhalten beschränkt. Für Netzbetreiber und Anbieter von Medieninhalten bietet es eine völlig neue Palette von Geschäftsmodellen für die Bereitstellung von Inhalten oder Daten für eine große Anzahl von Verbrauchern, ohne das reguläre zelluläre 5G-Mobilfunknetz zu beeinträchtigen. Der Veranstaltungssektor und die Automobilbranche eignen sich besonders gut für neue Verbraucheranwendungen, während die leistungsstarke, hochmastige Free-to-Air-/No-SIM-Technologie Notdiensten und nationalen Behörden sicherere Möglichkeiten bietet, bei Naturkatastrophen oder Notfällen öffentliche Nachrichten zu übermitteln.