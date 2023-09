IBC2023: Blackmagic-Neuheiten

Drei neue Kameras und eine iPhone-Kamera-App sind die größten IBC2023-Neuheiten bei Blackmagic. Im Video: Micro Studio Camera 4K G2.

Blackmagic Design stellt zur IBC2023 die neue Cinema Camera 6K vor. Die sieht äußerlich aus wie die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 (Praxistest) wurde aber überarbeitet und hat einen anderen Sensor. Die neue Kamera ist mit einem 6K-Vollformatsensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang bestückt.

Sie bringt einen L-Mount mit, speichert auf CFexpress-Karten und ermöglicht mit Dual-Base-ISO bis zu 25.600 eine hohe Low-Light-Leistung. Das neue Modell ist mit einem 24 x 36 mm großen 6K-Sensor ausgestattet, erreicht die hohe Bildqualität von Vollformat-Kamerabildern aber in einem relativ kompakten, tragbaren Body mit niedrigem Gewicht. Der L-Mount der Blackmagic Cinema Camera 6K ist kompatibel mit einer breiten Auswahl an neuen und klassischen Objektiven, mit denen mehr kreative Möglichkeiten einhergehen. Die Blackmagic Cinema Camera 6K ist ab sofort zum Endkundenpreis von 2.595 US-Dollar bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.







Die zweite neue Kamera, die Blackmagic vorstellte ist die Studio Camera 4K Plus G2. Dabei handelt es sich um ein neues Modell, das den Vorgänger ersetzen wird. Das neue Modell bietet 12G-SDI und ist als Studiokamera konzipiert. Die Anwender können sie mit einem SDI-basierten Mischer wie dem Atem Constellation kombiniert werden und in dieser Kombination ergeben sich diverse Funktionsvorteile. Das neue Modell unterstützt zudem die Kamerafernsteuerung über Netzwerke via REST-APIs sowie Talkback über 3,5-mm-Headsets.

Wie das Vorgängermodell hat auch die Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2 einen 4K-Digitalfilmsensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang und einen MFT-Mount im kompakten All-in-one-Design. Die Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2 ist ab sofort für 1.345 US-Dollar bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

Das dritte neue Kameramodell ist die neue Micro Studio Camera 4K G2, ein Modell, das auf aus der beliebten Micro Studio Camera 4K weiterentwickelt wurde. Das neue Modell behält das sehr kompakte Design des ursprünglichen Modells bei, ist aber jetzt mit einem digitalen 4K-Filmsensor mit 13 Blendenstufen Dynamikbereich und Dual-Base-ISO bis zu 25.600 ausgestattet. Darüber hinaus verfügt die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 über 12G-SDI für den Betrieb mit bis zu 2160p60 und einen neuen USB-C-Erweiterungsanschluss für die Aufzeichnung von Blackmagic RAW auf externe Datenträger sowie die Netzwerksteuerung über Ethernet-Adapter.

Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 soll ab Oktober 2023 bei Blackmagic Design-Händlern weltweit für 995 US-Dollar erhältlich sein.







Blackmagic Design stellte zudem auch eine Kamera-App für iPhones vor, die Blackmagic Camera. Diese App erweitert Apples iPhones um die klassischen Bedienelemente von digitalen Filmkameras. Sie ist aber nicht nur als Shooting-Tool gedacht, sondern bietet auch eine komfortable Cloud- und DaVinci-Integration.

Die App baut letztlich auf dem Betriebssystem und der Anmutung der Blackmagic-Digitalfilmkameras auf, gibt dadurch iPhone-Usern dieselben professionellen Werkzeuge an die Hand, mit denen auch Spielfilme, TV-Sendungen und Dokumentarfilme produziert werden inklusive vieler Belichtungs- und Schärfen-Tools.

In der App wird Blackmagic Cloud unterstützt, dadurch können Kreative zusammenarbeiten und Medien sofort unter mehreren Editoren und Coloristen auf der ganzen Welt teilen. Es gibt sogar komfortable Features für Multikamera-Editing in DaVinci Resolve — mit iPhones. Die iOS-App Blackmagic Camera ist ab sofort kostenlos im Apple App Store erhältlich.