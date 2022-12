Wavo Plus: Einsteigermikro von Joby

Wavo Plus ist ein Vlogging-Mikrofon mit 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, Supernierencharakteristik und Live-Abhörbuchse.

Wavo Plus ist ein Einsteigermikro, das unkompliziert hochwertige Audioaufnahmen ermöglichen soll. Das Mikro passt zu kompakten Kameras und ermöglicht eine bessere Audioaufnahme als mit eingebauten Kameramikros.

In das Mikro ist ein Akku eingebaut. Laut Hersteller reicht der Akku für 30 Stunden Betrieb. Der Batteriestatus wird durch eine dreistufige Ampelkennzeichnung von Grün bis Rot anzeigt. Geladen wird der Akku über eine USB-C-Schnittstelle. Die USB-C-Schnittstelle dient aber nicht nur als Ladebuchse, sondern kann zudem auch audiomäßig mit Laptops (Mac und PC) verbunden werden. Zudem gibt es eine 3,5-mm-Stereoklinke zum Anschluss an die Kamera und zudem einen ebensolchen Kopfhöreranschluss. Letzterer kann über einen Lautstärkeregler gepegelt werden. Ein 100-Hz-Hochpassfilter kann Rumpelgeräusche wegfiltern.

Das Mikrosignal kann mit -10, 0 und 15 db vorgepegelt und somit in der Empfindlichkeit beziehungsweise Verstärkung in drei Stufen geschaltet werden. Das Mikro gibt ein Stereosignal aus, und es gibt zudem eine »Sicherheits-Option«: Man kann zwei Monosignale ausgeben, dann wird eines mit dem eingestellten Pegel und das andere mit -10 dB weniger gepegelt, so dass man auch bei Übersteuerung im einen Kanal noch eine niedriger gepegelte zweite Spur hat. Das Wavo Plus verfügt in diesem Modus also immer über eine zweite Spur, quasi als Backup.

Das Wavo Plus hat einen automatischen Stromversorgungsmodus, der standardmäßig aktiviert ist: Er übernimmt das automatische Ein- und Ausschalten des Mikros abhängig von der Kamera.

Das Mikro kostet rund 200 Euro (UVP).