NDI-Ü-Wagen für YouKu

YouKu, das chinesische Youtube-Pendant, nutzt mit Equipment von Kiloview einen NDI-basierten Ü-Wagen.

Den neuen NDI-Ü-Wagen entwickelte und realisierte Kiloview in Zusammenarbeit mit YouKu.

YouKu ist eine der führenden Online-Video- und Streaming-Service-Plattformen Chinas und gehört zur Alibaba-Gruppe. Das Fahrzeug ist der Höhepunkt der bisherigen, vierjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, in deren Verlauf bereits erfolgreich Live-Video-Caster und Remote-Produktionssysteme eingeführt wurden.

Das Fahrzeug wurde NDI OBV getauft und ist ein vollelektrischer Truck. Videotechnisch basiert der Ü-Wagen vollständig auf nativen NDI-Workflows. Das Ü-Wagen-Projekt ist abgeschlossen und ist nun im Einsatz.

Kiloview hat bei der Entwicklung des Trucks seine gesamte Erfahrung mit NDI-basierten Ökosystemen in den Bereichen Videokodierung und -dekodierung, Übertragung, Routing, Überwachung, Aufzeichnung und Content Management eingebracht. Als Ergebnis bietet NDI OBV aus Sicht des Herstellers einen großen Sprung nach vorn in der Entwicklung von Ü-Wagen. Das Fahrzeug bietet die Möglichkeit, 20 Kanäle 4K-Video oder 70 Kanäle HD-Video über ein einziges Ethernet-Kabel zu verteilen, wodurch im Fahrzeuginneren die Kabeloptimierung dank IP-Konnektivität möglich ist, was zu beeindruckenden Platz- und Gewichtseinsparungen führt.

Der NDI OBV belegt die Möglichkeiten der nativen IP-Produktion auch für hochkarätige TV-Programme und ist ein Beweis für die niedrigen Kosten, die mit den NDI-Videoübertragungslösungen möglich sind, erläutert Kiloview. Damit werden Live-Produktionen auch für Content-Ersteller in einer viel niedrigeren Preisklasse möglich, führt Kiloview weiter aus.

Im OBV sind einige der beliebtesten Produkte von Kiloview kombiniert:

Cube X1: eine schlüsselfertige Lösung für NDI-Multiplexed-Distribution

Cube R1: eine schlüsselfertige Lösung für die zuverlässige NDI-Aufzeichnung

LinkDeck: zur Verknüpfung und Steuerung des gesamten Kiloview-Ökosystems

Kilolink-Server: zentralisierte Kiloview-Produktmanagement-Plattform

Weitere Merkmale des NDI OBV

Mehrere OBVs dieses Typs können über ein einziges Kabel miteinander verbunden werden, um die Produktionskapazität zu maximieren. Die IP-basierte Struktur ermöglicht auch den Remote-Betrieb. Zwei unabhängige Ethernet-Verbindungen garantieren Redundanz und sorgen für eine stabile Produktionsumgebung.

»Bisher war es noch nicht möglich, ein Ü-Wagen-Projekt zu realisieren, das den gesamten Workflow allein in NDI-Technik abdeckt: Der gesamte Videoproduktions-Workflow von der Kodierung über die Produktion, Aufnahme und Postproduktion bis hin zu Effekten wie Slo-Mo«, so Zeng Wei, Senior AV-Techniker bei YouKu. »Aber jetzt haben wir die gesamte NDI- und IP-basierte Technologie in diesem Fahrzeug integriert, und wir glauben, dass es das erste seiner Art auf der Welt ist.«

»Bereits 2016 hatten wir den Prototypen eines IP-basierten Studios gebaut und die IP-basierte Videoübertragung und -produktion zu einer Option für die gesamte Branche gemacht«, sagt Jacob Zuo, CEO und Mitbegründer von Kiloview. »Ich finde es aufregend und bin stolz darauf, dass unsere IP-basierte Lösung nun vollständig mobil ist und dass wir alle Elemente und Prozesse der Videoübertragung innerhalb der Grenzen dieses neuen NDI-OBV-Trucks abdecken können.