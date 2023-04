DoPchoice: Mehr besseres Lichtzubehör

Neue Lichtsteuerungslösungen für Sumomax, Kelvin Epos und auch für LED-Panels.

DoPchoice stellt im Rahmen der NAB2023 seine neuesten Lichtsteuerungslösungen für mehrere neue Leuchten vor. Zu den Highlights gehört dabei sicher die neue, universelle Snapbox, das ist eine Softbox, die an einer Vielzahl von Flat-Panel-LED-Scheinwerfern montiert werden kann. Zudem gibt es auch Lichtgestaltungswerkzeuge von DoPchoice für den neuen Sumomax und den Kelvin Epos.

Snapbox für Panels

Mit dem zunehmenden Einsatz von Panel-Scheinwerfern in der Filmproduktion, steigt auch der Bedarf, hierfür entsprechendes, hochwertiges Zubehör wie Softboxen einsetzen zu können. Die Lösung hierfür von DoPchoice ist eine universelle Snapbox, die für den Freestyle Air, Air Mini und Air Max von Kino Flo passt, aber auch für den LiteMat1, 2L und 4 von Litegear, sowie Ledzep-1×4- und -2×4-Panels von Exalux passt.

Die patentierte selbstspannende Snap-Technology von DoPchoice ermöglicht es, die Snapbox einfach und schnell über den Rahmen der jeweiligen Leuchte zu ziehen, dann befestigt man sie mit dem Klettverschluss: fertig. Anschließend kann dann auch jederzeit noch sehr schnell ein Magic Cloth installiert werden, wenn man mehr Diffusion oder Lichtgestaltung braucht — ohne größere Umbaupause. Das mitgelieferte Half Grid und das Magic Cloth erstrecken sich über die gesamte Fläche. Für eine zusätzliche Richtungskontrolle bietet DoPchoice das Snapgrid an, das bei Bedarf per Klettverschluss an der Vorderseite der Snapbox befestigt wird.

Die Snapbox wiegt nur rund 1 kg und misst in installiertem Zustand 109 x 61,5 x 11,5 cm. Wenn es an der Zeit ist, das Zubehör zu verstauen, lässt es sich in eine kompakte schwarze Tragetasche zusammenklappen.

Sumomax

Der lang erwartete Sumomax kommt — und DoPchoice hat auch schon eine ganze Familie von Werkzeugen für diesen Scheinwerfer parat.

Das neue Sumomax-Kit umfasst einen Snapbag, der direkt auf das sechseckige Sumomax-Gehäuse geschnallt wird und so eine kreisförmige Front mit einer Diagonale von rund 90 cm bildet. Das Kit enthält außerdem einen Reflektor, eine Zielscheibe und eine Schürze, um Streuung und Diffusion verändern zu können. Ebenfalls erhältlich ist ein Dome oder »Pancake Lantern« mit Magic Cloth und einfacher elastischer Befestigung, die sich aus einer eigenen schwarzen Tasche entfalten lässt.

Neuer Adapter für Rabbit Ears

In Kürze wird es auch einen neuen Adapter für die Rabbit Ears geben, der die Welt der 3-, 5- und 7-Octas und Lanterns sowie den Medium Snapbag eröffnet, kündigt DoPchoice an. Der Rabbit-Rounder-Adapter von DoPchoice ermöglicht die schnelle Montage einer Reihe von Snapbags, darunter die rechteckigen Snapbags von DoPchoice in mittlerer und kleiner Größe, 3′ und 5-Octas, sowie mittlere und große Domes (Laternen), um den Kelvin Epos mit seinem Bowens-Anschluss zu ergänzen. Für mehr gerichtetes Licht gibt es auch Snapgrids, die schnell an der Vorderseite von runden und rechteckigen Snapbags (nicht Domes) angebracht werden können, um noch mehr Kontrolle zu haben.