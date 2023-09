DataMiner: Storage as a Service

Die neue Storage-as-a-Service-Lösung (STaaS) von Skyline bietet eine Cloud-Datenspeicherlösung für die DataMiner-Plattform.

Skyline Communications gibt die allgemeine Verfügbarkeit seines neuen Cloud-Services Storage as a Service bekannt (STaaS), der Teil des gesamten DataMiner Cloud-Service-Angebots ist. Damit bietet Skyline Unternehmen die Möglichkeit, erhebliche Einsparungen nicht nur bei der Speicherinfrastruktur, sondern auch bei wertvoller Entwicklungszeit zu realisieren, die dann in höherwertige Leistungen für das eigene Business und den eigenen Betrieb reinvestiert werden können.

»Eine der unverzichtbaren Eigenschaften, nach denen Unternehmen heutzutage bei der Investition in neue Technologien suchen, sind einfach zu implementierende modulare Optionen. Und DataMiner STaaS, zusammen mit unserem gesamten DataMiner-Lösungsangebot, passt genau in diese Kategorie«, erklärt Bert Vandenberghe, Chief Technology Officer bei Skyline Communications.

»DataMiner STaaS ist zwar ein integrierter Bestandteil unseres neuen DataMiner as a Service-Angebots, steht aber auch Anwendern zur Verfügung, die sich für eine private Bereitstellung von DataMiner entscheiden, entweder vor Ort oder in einer privaten Cloud. Für letztere kann die STaaS-Funktion mit nur einem Mausklick aktiviert werden und macht eine private Speicherlösung sofort überflüssig. Mit anderen Worten, sie ist für jeden verfügbar und letztlich ein echter No-Brainer, da sie im Vergleich zu einer selbst gehosteten Speicherlösung garantiert eine erhebliche Kosteneinsparung darstellt.«

DataMiner STaaS wird als echter Cloud-Service bereitgestellt, so dass weder Wartungsarbeiten noch zukunftsorientierte Überlegungen erforderlich sind, so der Anbieter. DataMiner STaaS kann für jede DataMiner-Lösung einfach aktiviert werden und skaliert sofort und kontinuierlich mit den Anforderungen der jeweiligen Bereitstellung. DataMiner STaaS basiert auf der branchenführenden Cloud-nativen Speichertechnologie Microsoft Azure Cosmos DB sowie auf Azure Table Storage, die nahtlos in einen Service integriert sind, was zu höchster Leistung und Verfügbarkeit sowie zu einem breiten globalen Angebot für mehrere Regionen führt.

Vertriebspartner von Skyline Communications ist SHM Broadcast.