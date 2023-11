EMG prescht mit Elektroantrieb-Ü-Wagen vor

Anfang 2024 bringt EMG seinen ersten vollelektrischen Ü-Wagen an den Start. Der 19-Tonnen-Aufleger wird mit einer elektrischen Volvo-Zugmaschine transportiert.

EMG kündigt an, einen bedeutenden Schritt in seinem Engagement für Nachhaltigkeit zu gehen: Das Unternehmen hat bei Volvo einen Auftrag für seinen ersten vollelektrischen Auflieger unterzeichnet. Damit ist EMG wahrscheinlich der erste Übertragungsdienstleister, der die Einführung einer kompletten Elektro-Zugmaschine in seiner Flotte ankündigt. Die Fahrzeug wird Anfang 2024 eingeführt.

Die Entscheidung, den Volvo FE Electric in den Fuhrpark der EMG zu integrieren, wurde in den letzten Jahren getroffen, da die EMG weiterhin an ihrer Vision eines umweltbewussten Betriebs arbeitet, erläutert das Unternehmen. Die Auswahl des Fahrzeugs erfolgte nach der Evaluierung verschiedener auf dem Markt angebotener Innovationen und der Durchführung einer Vorführung mit Volvo. Die langjährige Partnerschaft der EMG mit Volvo erstreckt sich auch auf einen Wartungsvertrag, der die kontinuierliche Zuverlässigkeit und Leistung des Fahrzeugs während dieser entscheidenden Testphase gewährleistet.

Mit diesem jüngsten Neuzugang folgt ein noch einmal deutlich größerer Schritt auf die Einführung von sechs Sattelzugmaschinen des Typs Volvo FH (Forward High) durch EMG im Mai 2023, die der Euro-6-Norm für sauberere Abgasemissionen entsprechen. Obwohl die aktuellsten Fahrzeuge im Fuhrpark der EMG bereits die Euro-6-Norm erfüllen, sorgt der neue Volvo FE Electric für eine noch deutlich drastischere, beeindruckende Reduzierung der CO2-Emissionen: Sein CO 2 -Ausstoß beträgt 414 kg im Vergleich zu den bisherigen 10.000 kg, was ihn in Bezug auf seine Umweltauswirkungen zu einem Wendepunkt macht.

Der neue Volvo FE Electric I von EMG wird mit vier Gen-3-Traktionsbatterien ausgestattet sein, die gemäß den schwedischen Umweltauflagen und der ECE-R29-Norm entwickelt und gebaut wurden.

Rohan Mitchell, ESG-Director der EMG Group, kommentierte diesen bahnbrechenden Meilenstein wie folgt: »EMG hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Nachhaltigkeit in der Rundfunkbranche zu fördern. Dieser Auftrag bedeutet nicht nur die Anschaffung unseres ersten vollelektrischen LKWs, sondern auch den Beginn einer breiteren Einführung von Elektrofahrzeugen in unserer gesamten Ü-Wagen-Flotte. Es ist ein wichtiger erster Schritt in eine nachhaltigere Zukunft, der durch Logistikplanung und Schulungen für unsere Fahrer und Techniker unterstützt wird.«

Hannah Burgess, Director für den Vertrieb von Neufahrzeugen bei Volvo Trucks UK & Ireland, fügte hinzu: »Es ist großartig zu sehen, dass EMG mit der Entscheidung für unsere richtungsweisende Elektrotechnologie eine Vorreiterrolle in seinem Sektor einnimmt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Volvo FE Electric ideal zu EMG passt und es dem Unternehmen ermöglichen wird, weiterhin erstklassige Sendungen zu liefern und gleichzeitig seine Bemühungen um Nachhaltigkeit zu beschleunigen.