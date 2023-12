Der perfekte Audiorucksack?

Der Audiozubehörhersteller K-Tek hat einen neuen Rucksack entwickelt, der viele sinnvolle Features für mobile Set-Tontechniker und Videoreporter bietet.

Der neue Rucksack von K-Tek heißt Stingray BackPack X und er kann nicht nur für den Transport des Equipments genutzt werden, sondern auch als integrierter Tragegurt für einen portablen Audiomischer.

Mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern fasst der Rucksack das gängige Equipment eines reisenden Nachrichtenreporters oder eines Set-Tontechnikers für kleinere Produktionen. Aber der Rucksack ist eben hierfür speziell zugeschnitten, den K-Tek ist ja auf Equipment für professionelle Tonaufnahmetechniker spezialisiert. Der BackPack X soll also nicht nur das Aufnahme-Equipment auf die bequemste, kompakteste und sicherste Weise transportieren, soll als robustes Arbeitstier mit reichlich Stauraum für eine Mischertasche, zusätzliches Audio-Equipment, Laptop und anderes Zubehör bieten, sondern er soll auch beim Einsatz selbst die Arbeit erleichtern.

Dafür bietet der Stingray BackPack X einen verstellbaren, integrierten, nach vorne gerichteten Gurt, der es bequem ermöglicht, eine vollgepackte Audiomischertasche in Arbeitsposition zu nutzen. Der praktische, integrierte Gurt ermöglicht es den Benutzern, eine Mischertasche einfach aus einer ausreichend großen Aufbewahrungstasche des Rucksacks, wo man den Mischer bequem auf dem Rücken an den Aufnahmeort transportieren kann, direkt nach vorne in die Betriebsposition zu bringen, wo man die Mischertasche direkt an der Vorderseite des Rucksacks einhakt.

Der Rucksack verfügt für den Equipment-Transport über drei geräumige Reißverschlussfächer, darunter ein gepolstertes Fach für einen 17-Zoll-Laptop, kleinere Netztaschen, einen klappbaren Becherhalter und mehrere Tragegurte an denen man Geräte und Zubehör befestigen kann. Ein Mischertasche des Typs Stingray von K-Tek etwa lässt sich an den Gurten des BackPack X befestigen.

Der Stingray BackPack X besteht aus strapazierfähigem, schwarzem Nylon und ist robust, langlebig und feuchtigkeitsabweisend. Er ist wahlweise mit orangefarbenem oder violettem Futter und Applikationen erhältlich. Eine abnehmbare Regenhülle bietet zusätzlichen Schutz.

Der Stingray BackPack X kostet einzeln rund 370 US-Dollar (Netto-Listenpreis) er ist kompatibel mit passenden, separat zu erwerbenden K-Tek Stingray Mixer Bags, einschließlich Junior X Audio Mixer Recording Bags (Small und Large) und MixPro. Alle K-Tek-Produkte sind bei autorisierten K-Tek-Händlern weltweit erhältlich.

Vertrieb

In Deutschland sind K-Tek-Produkte unter anderem bei Mediatec verfügbar.