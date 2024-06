Aja: Neuer Multiformat-Recorder in 2HE

Aja stellt einen neuen Multichannel-Recorder Ki Pro Go2 für die Aufzeichnung von vier parallelen Signalen vor.

Für die nächste Recorder-Generation erweiterte Aja den Funktionsumfang der bisherigen Produkte. Jetzt werden bis zu vier Kanäle gleichzeitig aufgezeichnet – wahlweise in H.265 (HEVC) oder H.264 (AVC) und auf USB 3.0 Festplatten oder innerhalb von redundanten Netzwerken. Je vier 3G-SDI- und HDMI-Anschlüsse ermöglichen die Anbindung diverser Videoquellen und die Integration des portablen Geräts im 2HE-Format in vielfältige Anwendungsszenarien. Das Playback eines Kanals ist möglich. Die Frame-Synchronisation der Eingänge erspart das Genlocking der Videosignale. Zugleich wandeln De-Interlacer an jedem Eingang Halbbild-Signale bei Bedarf in Vollbilder um.

Das Mehrkanal-Matrix-Monitoring des Ki Pro Go2 unterstützt die Überwachung mehrerer Kamera-Feeds auf einem HDMI- oder SDI-Display. Auf der Audioseite werden die Erfassung von bis zu zwei eingebetteten Audiokanälen von 3G-SDI- oder HDMI-Eingängen oder von zwei analogen Audiokanälen von XLR-Anschlüssen unterstützt. Alle Eingänge bieten Line, Mic oder +48V Phantom Power zur Pegelsteuerung an. Einer der analogen Audioeingänge des Geräts kann auch als Quelle für Longitudinal Time Code (LTC)-Insert dienen.

Für Einrichtung und Bedienung reichen eine Bildschirmtastatur und dedizierte Tasten für Aufnahme, Wiedergabe, Stopp, Rücklauf und schnellen Vorlauf. Alle Aufgaben können auch mittels User Interface und von einem Webbrowser remote erledigt werden.

Bei der Aufzeichnung werden FAT- oder exFAT-Dateisysteme für die plattformübergreifende Verwendung unterstützt. Die Mehrkanal-Aufnahme gewährleistet individuelle Aufnahmen für jeden Eingang, so dass der Benutzer Dateien direkt vom USB-Laufwerk in seine bevorzugte Kreativsoftware ziehen und ablegen kann. Die Clip-Namen sind logisch aufgebaut, und Kanal und Backup werden für eine einfache Datenverwaltung automatisch angehängt. Der erweiterte Super Out bietet ein Timecode-Overlay, Audio-VU-Meter pro Kanal und eine prozentuale Anzeige der verbleibenden Medienmenge über SDI- und HDMI-Monitorausgänge. Auch HEVC/AVC-Dateien, die mit unterstützten Kreativ-Apps von Drittanbietern erstellt wurden, können wiedergegeben werden.

Die Auslieferung von Ki Pro Go2 wird zum Beginn des 3. Quartals angekündigt. Die Preisempfehlung für den US-Markt liegt bei 4.749 Dollar.