TVN Live Production bei der SportsInnovation

TVN Live Production produziert die Innovationsspiele der Fachmesse SportsInnovation 2022.

Zentrales Element der SportsInnovation sind die Innovationsspiele, bei denen neueste Technologien und Trends zum Einsatz kommen und die einen umfassenden Einblick in das Sportbusiness von morgen erlauben. TVN wird den Livebetrieb im Auftrag der Veranstalter realisieren und auch mit einem eigenen Messestand vertreten sein.

Die Veranstalter D.Live/D.Sports, DFL Deutsche Fußball Liga und »Spielmacher« erwarten an zwei Tagen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf über 1.000 Besucher und mehr als 60 ausstellende Unternehmen.

»TVN wurde damit beauftragt, die drei Innovationsspiele mit zahlreichen Spezialkameras zu produzieren«, so TVN Head of Sales Bastian Berlin. »Wir haben zwei UHD-Übertragungswagen, eine Remote-Regie und diverses Sonderequipment im Einsatz, um eine zukunftsweisende Highend-Produktion zu realisieren.«

Vieles kommt erstmals öffentlich zum Einsatz. Die Gäste erleben die neue Technik exklusiv und unter Realbedingungen. Eine Crew produziert die Testspiele mit dem TVN-Ü6 und mit über 40 Kameras in UHD-HDR. Zu den innovativen Speziallösungen gehören eine 50m Railcam mit Kurve um die Eckfahne, der TVN Live-Copter in UHD-HDR für Beautyshots außerhalb des Stadions, eine TVN FPV Live-Drohne, die durch den Spielertunnel in die Arena fliegt, eine Rocketcam, vier Eckfahnenkameras, eine Pico Highspeed Polecam, die TVN Cinestyle-Kamera Sony FX6 und viele weitere Systeme.

Zudem wird ein Teil der Spiele als Remote Showcase umgesetzt. Ein Slomo-Operator wird seine Clips von einem abgesetzten EVS-Controller aus Hannover zuspielen. Ebenfalls in Hannover wird ein Kameramann über ein Bedienteil eine Remotekamera mit einer 70-fach Optik steuern.

Der TVN-Ü3 ist ebenfalls vor Ort, um das Bühnenprogramm zu produzieren.