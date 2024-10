Multi-Streamer Software für Broadcasting

Multi-Streamer: Eine flexible Softwarelösung für die Streaming-Industrie mit Fokus auf Stream-Monitoring sowie effiziente Konvertierung von Multimediadaten in Echtzeit.

Multi-Streamer bietet ein umfassendes Funktionsportfolio für Video- und Audiostreaming und adressiert dabei vielseitige Anwendungsfelder in Distribution, Contribution und Production. Basierend auf dem Framework »VASE« (Video Audio Software Environment) von Volkert Software vereint Multi-Streamer Stabilität, Vielseitigkeit und eine benutzerfreundliche Handhabung. Dabei stehen vier Kernbereiche im Fokus: das Monitoring von Streams unterschiedlicher Formate, die direkte Umwandlung von Streams, die Einrichtung eigener Broadcast-Server sowie zuletzt das Routing von verschiedenen Signalen.

Eine Besonderheit von Multi-Streamer ist das Flow-Konzept, das es Nutzern erlaubt, mehrere Setups parallel zu erstellen. Jeder Flow verarbeitet ein Input-Signal und generiert daraus ein oder mehrere Output-Signale. Dabei wird eine breite Palette an Ein- und Ausgabeformaten unterstützt – darunter SDI, NDI und verschiedene IP-Protokolle wie SRT, RTMP, RTSP und RTP. Alle Flows werden dabei in Echtzeit verarbeitet, Multi-Streamer wurde auf Performanz optimiert.

Beim Monitoring ist Multi-Streamer in der Lage, eine Vielzahl von Parametern des Inputs als auch der Outputs anzuzeigen und zu überwachen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist hier vor allem die besondere Detailtiefe, welche erst durch komplett eigens dafür entwickelter Module für MPEG-TS-Demuxing sowie das Parsen der Bitstreams unterschiedlichster Codecs (H.264, HEVC, VVC, AV.1, AVS3, VP8/9, MP2/3, SMPTE 203m, AAC und mehr) ermöglicht wurde und somit eine vielschichtige Analyse jeglicher Input-Signale ermöglicht.

Verfügbar für Windows, Linux und macOS kann die Software lokal oder über das eigens entwickelte Remote Control Protocol auch ferngesteuert (bspw. in einem Cloud-Setup oder on-premise in einem Serverrack ohne GUI) genutzt werden. Dabei kann jede Instanz sowohl von einer anderen übergeordneten Softwarelösung als auch von einer anderen Multi-Streamer Instanz gesteuert sowie überwacht werden. Dadurch wird eine flexible Nutzung sowohl in internen Netzwerken als auch in entfernten Serverstrukturen ermöglicht.

Multi-Streamer wird seit 2020 kontinuierlich weiterentwickelt und ist modular sowie zeitbasiert verfügbar. Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen, technischen Details sowie einem 10-tägigen Testzeitraum können auf der Website eingesehen werden.