Mimir-Integeration in DaVinci Resolve

Benutzer von DaVinci Resolve Studio können jetzt Medieninhalte mit einem einzigen Klick aus Mimir importieren.

Darüber hinaus ist es möglich, eine Sequenz aus Mimir mit allen Subclips in Resolve zu exportieren und fertige Bearbeitungen wieder in Mimir zu exportieren.

Die DaVinci Resolve-Projektdatei wird zusammen mit den Assets in Mimir verschoben, sodass jeder sie überall herunterladen kann, um das Projekt später weiter zu bearbeiten – Mediendateien lassen sich einfach neu verknüpfen und die Arbeit kann dort fortgesetzt werden, wo die letzte Person aufgehört hat.

»Dadurch wird DaVinci Resolve-Benutzern die Mimir-Welt des Cloud-nativen Asset-Managements eröffnet – und eine der beliebtesten Bearbeitungslösungen der Welt wird zu einer großartigen Wahl für Mimir-Kunden. Ich bin beeindruckt, wie schnell diese Integration auf beiden Seiten zustande kam, was die Leistungsfähigkeit der kontinuierlichen Bereitstellung und der agilen Softwareentwicklung unterstreicht«, sagt Mimir-CTO Steinar Søreide.

»Durch die Nutzung der DaVinci Resolve-Workflow-Integrationen ist Mimir in der Lage, sein Cloud-basiertes Asset-Management nahtlos in Resolve zu integrieren. Dadurch können zeitkritische Vorgänge wie in Nachrichtenredaktionen und Sportproduktionen die Vorteile der Cloud-Konnektivität und des Medienmanagements mit den Vorteilen der geringen Latenzzeit bei der Bearbeitung, Farbkorrektur, Motion Graphics und Audio-Postproduktion auf dem lokalen Computer nutzen«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design.