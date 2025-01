Neues bei Premiere Pro und After Effects

Adobe stellt Innovationen und KI-Werkzeuge für Videoprofis vor, darunter die Übersetzung von Untertiteln und bessere HDR-Unterstützung.

Im Vorfeld des Sundance Film Festivals 2025, bei dem nahezu 85 % aller Filme mit Adobe Creative Cloud-Produkten umgesetzt wurden, kündigt Adobe eine Reihe neuer Innovationen an. Sie reichen von fortschrittlichen KI-gestützten Funktionen bis hin zu umfassenden Karriereförderungsmaßnahmen. Darüber hinaus gibt Adobe eine bedeutende Investition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt, um unterrepräsentierte Kreative und Filmemacher_innen zu fördern.

Neue Premiere Pro- und After Effects-Verbesserungen sowie die Erweiterung von Frame.io Camera to Cloud greifen die wichtigsten Wünsche der Community auf und verändern die Post-Produktion.

Premiere Pro

Die neuesten Updates von Premiere Pro helfen, Postproduktions-Workflows zu beschleunigen, indem sie Inhalte innerhalb von Aufnahmen leichter identifizieren, Material schneller finden und in Sekundenschnelle globalisieren können. Zu den neuesten Funktionen gehören:

Media Intelligence & Search Panel – Die Suche nach dem richtigen Clip kann eine nervenaufreibende Angelegenheit sein, vor allem bei größeren Projekten mit viel Filmmaterial. Mit der neuen KI-gestützten Medienintelligenz und dem Suchfenster in Premiere Pro (Beta) wird es möglich, genau das finden, was man aktuell im Schnitt braucht.

Anstatt mühsam manuell nach Aufnahmen zu suchen, erkennt die Medienintelligenz jetzt automatisch Clipinhalte – einschließlich Objekten, Standorten, Kamerawinkeln oder Metadaten wie Aufnahmedatum oder Kameratyp. Sie können einfach den benötigten Clip-Typ in das neue Suchfeld eingeben und Media Intelligence den Rest erledigen lassen.

Übersetzung von Untertiteln – Untertitel sind wichtiger denn je, um Inhalte zu skalieren und Reichweite, Engagement und Zugänglichkeit auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Jetzt bietet Premiere Pro (Beta) eine native Übersetzung von Untertiteln in 17 Sprachen, sodass Nutzer_innen schnell und präzise neue Zielgruppen erreichen können.

After Effects

Die neuen After Effects-Innovationen bieten Performance-Verbesserungen, darunter:

Verbesserte Zwischenspeicherung – Damit lassen sich komplette Komposition schneller als je zuvor wiedergeben. Alle Computer, die die Mindestanforderungen erfüllen, können ihre gesamte Komposition wiedergeben, sobald sie im Cache gespeichert ist.

Verbesserte HDR-Unterstützung – Genaues Importieren, Monitoring und Exportieren von Inhalten mit hohem Dynamikbereich, was zu helleren und lebendigeren Motion-Design-Ergebnissen führt.

Frame.io

Frame.io hat die Unterstützung für Camera to Cloud (C2C) für Canon erweitert. Nutzer_innen können jetzt automatisch hochwertiges Filmmaterial direkt von Canon EOS C80– und EOS C400-Kameras in Frame.io hochladen und darauf zugreifen, was eine Zusammenarbeit in Echtzeit, beschleunigte Video-Workflows und eine nahtlose Erfahrung zwischen Produktion und Postproduktion ermöglicht. C2C optimiert die Arbeitsabläufe, indem es Medien automatisch hochlädt, sobald sie aufgenommen werden, und so den manuellen Dateitransfer überflüssig macht. Diese nahtlose Integration beschleunigt die Erstellung von Inhalten durch sofortigen Zugriff auf Medien und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit über die leistungsstarken Kreativmanagement-Tools von Frame.io. Damit werden die Herausforderungen von Teamarbeit an verschiedenen Standorten gelöst und Projektverzögerungen minimiert.