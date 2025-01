Production Workflows mit Ross Video

Ross Video fokussiert sich 2025 auf das Thema Production Workflows mit den Schwerpunkten Automation, Newsroom-Systeme und I/Os.

Insbesondere für Automatisierungslösungen sieht Ross Video großes Wachstumspotenzial in Europa, auch im deutschsprachigen Raum. Kunden zeigen verstärkt Interesse an Automatisierungslösungen wie dem Overdrive-System, das mit über 250 Device-Integrationen eine breite Kompatibilität bietet – sowohl mit Drittanbieter-Technologien als auch mit firmeneigenen Produkten.







Neben Overdrive rückt Ross Video auch weitere Lösungen in den Fokus, darunter Inception für den Produktionsworkflow sowie Streamline Pro und Media I/O, eine softwarebasierte Ingest- und Play-Out-Lösung. Mit diesen Lösungen entsteht ein nahtloser Workflow für moderne Produktionsumgebungen, so der Hersteller.

Implementierungen in Europa

Ross Video hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte in Zentral- und Westeuropa realisiert. In der Schweiz wurden Media- und Overdrive-Systeme erfolgreich implementiert, etwa bei Telebasel. Zudem arbeitet das Unternehmen aktuell mit weiteren Rundfunkhäusern in Österreich und Deutschland zusammen, um Automatisierungslösungen zu etablieren.