Calrec IP bei Ross Production Services

Ross Production Services stellt in Connecticut mit Calrecs Flaggschiff Argo auf IP um.

Ross Production Services (RPS), ein Geschäftsbereich von Ross Video, hat sein Werk in Connecticut mit drei neuen 60-Fader-Argo-S-Konsolen aufgerüstet. Die Argos sind in den drei REMI-Regien eingebaut, die Veranstaltungen für Kunden wie CBS, ESPN, Athlete’s Unlimited und EA Sports produzieren. Die Argos arbeiten mit der bestehenden Calrec-Technologie des Unternehmens und sind Teil des ersten Vorstoßes von RPS in den IP-Bereich am Standort Connecticut.

Nick Minore, Business Manager bei RPS, sagt über diesen Schritt: »Unsere Studios wurden während der COVID-Pandemie aus der Not heraus gebaut, und mit der steigenden Anzahl von Veranstaltungen pro Jahr und dem Blick in die Zukunft war es ein natürlicher Schritt, IP-Technologien einzuführen, während wir unsere Fähigkeiten erweitern. Durch die Kombination von Argo und dem ImPulse-Kern verstärken wir unseren Fokus auf REMI-Produktionen und werden Argo bei zukünftigen Veranstaltungen auch mit den RP1-Fernübertragungseinheiten von Calrec kombinieren.«

Seit dem Erwerb des Argos hat RPS seine bestehende Apollo-Konsole in seinen neuen 40-Fuß-Box-Truck verlegt, der ein Hydra2-Netzwerk bei Außenproduktionen beibehält. Calrec Brios wurden nun in alle mobilen Sprinter-Vans von RPS integriert, und mit diesen Änderungen ist RPS zu einer vollständig mit Calrec ausgestatteten Audioflotte übergegangen, was mit der Einführung der neuen Sprinter-Vans FIN1, FIN3 und FIN4 in diesem Jahr zusammenfällt.

Die Calrec-Liste von RPS umfasst nun acht Brios mit MADI-, Dante- und Hydra2-Hubs, ein Apollo, fünf RP1-Systeme und drei Argo-Konsolen.

Minore erklärt: »Eine der größten Herausforderungen bei der REMI-Produktion ist das Audiomanagement. Durch den Einsatz von RP1-Systemen kann unser A1 in Connecticut selbst bestimmen, welche Audiosignale zu unserer Anlage in Connecticut zurücktransportiert werden. Sie müssen nicht mehr mit einem anderen Tontechniker vor Ort sein, um den Ton zu routen oder lokal zu mischen. Wir können die Fader der RP1-Konsole per Fernzugriff mit unseren Argo-Oberflächen in Connecticut koppeln, was es einfach macht, eine IFB-Mischung in Echtzeit vor Ort bereitzustellen.«