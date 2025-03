4K-Camcorder mit IP: Panasonic AG-CX370

Der AG-CX370 mit seinem kompakten und leichten Design ist eine IP-basierte Lösung für Videoproduktion, Broadcasting und Streaming.

Der Camcorder AG-CX370 von Panasonic Connect ist das neueste Modell der CX-Serie professioneller Camcorder von Panasonic. Er bietet 4K-Bildqualität und IP-basierte Live-Produktionsfunktionen – alles in einem kompakten und leichten Gehäusedesign, für verbesserte Mobilität. Der CX370 kommt im zweiten Quartal 2025 auf den Markt und wird erstmals auf der NAB Show in Las Vegas vom 6. bis 9. April gezeigt werden.

Hochwertige Live-Videoproduktion in 4K

Der CX370 schafft 4K/60p/10-Bit MOV-Aufnahmen mit einem HEVC/H.265 Codec. Der Camcorder verfügt über einen hochauflösenden 1,0-Typ 15M MOS-Sensor und Hybrid Log Gamma (HLG) für HDR-Aufnahmen – perfekt für Live-Broadcast-Umgebungen und die Erstellung von Inhalten für Social-Media-Plattformen. Mit dem CX370 gelingt die Bildabstimmung in Broadcast-Qualität mit unabhängiger Farbkorrektur in 16 Achsen, so Panasonic.

Erweiterte IP-basierte Funktionen

Der CX370 verfügt über integrierte NDI HX2 IP-Konnektivität für IP-basierte Übertragungen und Kamerasteuerung. Kombiniert mit NDI-kompatiblen Geräten, wie z. B. Mischern und Decodern, ermöglicht NDI HX2 eine IP-basierte Live-Videoproduktion1. Der CX370 unterstützt 4K-Direktstreaming über die RTMP-, RTMPS- und RTSP-Protokolle – sowie die IP-basierten SRT-Protokolle der nächsten Generation.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen der CX-Serie unterstützt der CX370 nun den 12G-SDI Ausgang, der unkomprimierte 4K Videos in hoher Qualität und mit geringer Latenz liefert, die an professionelle Broadcast-Geräte gestreamt werden können. Der CX370 unterstützt zudem die gleichzeitige 4K Ausgabe über SDI- und HDMI-Ausgänge.

Weitwinkel-Zoomobjektiv

Der Camcorder CX370 bietet dank seines 24,5 mm Weitwinkel-Zoomobjektivs (35-mm-Äquivalent) mit 20-fachem optischem Zoom eine hohe optische Leistung. Er verfügt über eine hochpräzise Autofokus-Technologie mit Gesichtserkennung, Auto-Tracking und Fünf-Achsen-Hybrid-Bildstabilisierung. Dies erkennt und korrigiert unerwünschtes Wackeln des Camcorders, wodurch der CX370 perfekt für stabile Aufnahmen und das Verfolgen von sich bewegenden Objekten geeignet ist.

Mobilität und Interoperabilität

Der CX370 punktet mit seiner Benutzerfreundlichkeit für Produktions-, Broadcast- und Live-Streaming-Profis. Anders als das Modell CX350 verfügt der Camcorder über zwei symmetrische XLR-Eingänge und einen 3,5 mm Stereo Mini Jack Eingang. Auf diese Weise lassen sich bis zu vier externe Mikrofone oder Line-Level-Audio für 4-Kanal 24-Bit LPCM-Audioaufnahmen unterstützen.

Zusätzlich zur Kompatibilität des CX370 mit dem AVC-Ultra-Format (P2 MXF) unterstützt die Kamera das File Transfer Protocol, mit dem aufgezeichnete Clips über ein kabelgebundenes Netzwerk, Wi-Fi (AJ-WM50E optional) oder USB-Tethering mit einem Mobiltelefon mit Broadcastern geteilt werden können. Dies strafft die Produktionsabläufe und reduziert die Zeit für die Ausstrahlung von Inhalten drastisch.

Der neu integrierte Genlock Eingangsanschluss ermöglicht eine Synchronisation in Broadcast-Qualität in Umgebungen mit mehreren Kameras. Zudem können Bilder gleichzeitig auf mehreren hochauflösenden LCD-Displays und Suchern angezeigt werden. Fokus- und Zoomeinstellungen können einfach über eine kabelgebundene Fernbedienung oder über IP-basierte Netzwerke via LAN-Verbindung angepasst werden.

»Die CX-Serie von Panasonic setzt seit langem Maßstäbe für leistungsstarke Handheld-Camcorder in der professionellen Videoproduktion und -übertragung. Beim CX370 haben wir auf die Bedürfnisse unserer CX350-Nutzer gehört, die sich mehr Funktionen und noch mehr Mobilität gewünscht hatten, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder im Studio arbeiten«, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. »Der CX370 ist daher der natürliche nächste Schritt, um unsere marktführende Position bei 4K-fähigen Camcordern zu festigen, mit denen Profis nahtlos Videos über IP-basierte Netzwerke aufnehmen und streamen können.«