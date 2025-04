Arris Alexa 35 Live beim Coachella Valley Festival

Für den US-Konzertveranstalter Goldenvoice produziert Arri die Auftritte auf der Hauptbühne des Coachella Valley Festivals Live.

An zwei Wochenenden im April werden die Zuschauer Lady Gaga, Missy Elliot und viele andere »durch die gleiche cineastische Linse erleben, die auch von preisgekrönten Filmemachern genutzt wird«, so die Partner. Zum Einsatz kommt dabei das neueste Cinematic Multicam-System Alexa 35 Live der Münchner. Mit über 17 Blendenstufen Dynamikumfang (102 dB S/N) bringt das Kamerasystem nuancierte Farbtreue und authentisch dargestellte Hauttöne auch bei schwierigen Licht- und Wetterbedingungen zur Live-Ausstrahlung.

An den Kameras stützen vor allem die Signature Zooms von Arri mit ihrer Schärfe und Vielseitigkeit die Live-Produktion. Zudem stellt Arri auch das Stabilisierungssystem Trinity 2, sowie 360 EVO und SRH-360, alle mit 360-Grad-Rotation bereit, um anspruchsvolle Kamerapositionen zu realisieren.

»Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Coachella-Livestream zu einem cineastischen Erlebnis zu machen, das sich von jeder anderen Live-Konzertübertragung abhebt«, sagt Paul Tollett, Präsident und CEO von Goldenvoice. »Arri-Kameras begleiten uns schon seit vielen Jahren auf dieser Reise, und die Alexa 35 Live hebt diese Partnerschaft auf ein völlig neues Niveau.«

»Das Alexa 35 Live-Multicam System unterstreicht unser Engagement für höchste Bildqualität in der Live-Unterhaltung«, ergänzt Peter Crithary, Vice President, Live Entertainment Arri Americas. »Dank seiner robusten, zuverlässigen und Plug-and-Play-fähigen Fiber-Integration in Live-Workflows fügt sich das System nahtlos in die bestehende Broadcast-Infrastruktur von Coachella ein und gewährleistet eine makellose Multikamera-Erfassung und Live-Übertragung während des gesamten Festivals.«

Die Auswahl der Alexa 35 Live ist für Chris Richter, Geschäftsführer Sales & Rental bei Arri, ein »Beispiel für die ideale Verbindung zwischen technischer Innovation und künstlerischer Vision bei einem der prestigeträchtigsten Events der Unterhaltungsbranche.«

David Bermbach, Geschäftsführer Strategy & Innovation bei Arri, erläuterte während der NAB, dass Arri den Bereich Live-Broadcast künftig noch stärker bedienen werde. Auch am Messestand betonte der Hersteller diesen Bereich und zeigte, sich sich Arri-Kameras in Live-Produktionen einsetzen lassen.