Adobe beim Sundance Festival 2025

Laut der jährlichen Umfrage des Sundance Institute setzten fast 85 % der Teilnehmer_innen des Jahres 2025 Adobe Creative Cloud-Anwendungen ein.

Adobe Premiere Pro war erneut die beliebteste Videobearbeitungssoftware, die bei mehr als der Hälfte (60 %) der Filme des Jahres zum Einsatz kam. »Opus«, »By Design«, »Train Dreams«, »Bunnylovr«, »The Alabama Solution«, »Bucks County, USA«, »The Legend of Ochi« und »Perfect Neighbor« sind nur einige der Spielfilme, Dokumentarfilme und Episodenserien, die auf dem Sundance Film Festival 2025 Premiere feiern und mit Premiere Pro geschnitten wurden.

»Das Tolle an Premiere Pro ist, wie einfach und nahtlos es ist, mit so vielen verschiedenen Medientypen zu arbeiten. Alle unsere Quellen hatten unterschiedliche Frameraten, Größen, Farben und vieles mehr. Die Lösungen waren in die Anwendung eingebettet, damit diese Elemente harmonisch zusammenarbeiten konnten, und ermöglichten ein schnelles Arbeiten mit Dingen wie einer temporären Unschärfe und dem Aufhellen von groben Dunkelheiten in Nachtaufnahmen«, urteilt Viridiana Lieberman, Cutterin von »The Perfect Neighbor«.

»Das Panel »Review with Frame.io« ist ein Geschenk des Himmels! Vor allem, wenn man das Feedback schnell verarbeiten muss. Bei dieser Sendung habe ich es genutzt, um Schnitte direkt auf mein Konto zu übertragen, wo Amanda und die Produzent_innen Anmerkungen hinzugefügt und dann als Kommentarmarker heruntergeladen haben. In der nächsten Runde das gleiche Spiel von vorne. Genial«, sagt Benjamin Shearn, Redakteur von»By Design«.

Adobe Film & TV Fund

Adobe und die Adobe Foundation haben zusätzliche 5 Mio. US-Dollar für den Adobe Film & TV Fund bereitgestellt. Damit erhöht sich der Fonds auf 11 Mio. US-Dollar, der unterrepräsentierte Filmschaffende bei der Suche nach Karrieremöglichkeiten vor und hinter der Kamera unterstützt. Drei Filmemacher_innen, die im vergangenen Jahr vom Adobe Film & TV Fund unterstützt wurden, haben ihre Filme in Sundance uraufgeführt: María Gabriela Torres, Cutterin von »The Librarians«, Isabel Castro, Regisseurin von »Selena y Los Dinos«, und Mario Fierro, Cutter von »Sweet Talkin‘ Guy«.

Der Adobe Film & TV Fund kooperiert mit der Group Effort Initiative (GEI), um Schulungen für aufstrebende Filmemacher_innen und Kreativprofis anzubieten. Ziel ist es, unterrepräsentierten Gruppen in der Unterhaltungsindustrie Bildung und berufliche Entwicklung zu ermöglichen.

Parallel dazu hat die Adobe Foundation der California Community Foundation 1 Million US-Dollar gespendet, um betroffene Gemeinden der Waldbrände in Los Angeles zu unterstützen.