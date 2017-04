NAB2017: Good Vibes bei Sam

Sam Vibe ist eine Lösung, die es ermöglicht, Nachrichten und Sportinhalte schnell für Social Media, Web und TV aufzubereiten. Die Lösung kombiniert Sams sQ-Server mit Standard-IT-Speicher.

Angesichts der intensiven Nutzung mobiler Devices werde es für Contentproduzenten immer wichtiger, ihre Inhalte möglichst schnell auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar zu machen. Zudem würden auch Inhalte von außen, etwa Smartphone-Videos eines Nachrichten-Ereignisses, Bestandteil der Produktionskette, so Sam.

Hier setzt Sam Vibe an und schafft eine Möglichkeit, Inhalte unterschiedlichster Geräte zu vearbeiten und an diverse Ziele auszugeben. Neil Maycock, EVP und General Manager, Media Software Solutions bei Sam, sagt dazu, dass sich die Art und Weise, Nachrichten zu konsumieren, in den vergangenen Jahren deutlich verändert habe: weg von einem festen Termin und Gerät hin zu einem mobilen und schnellen Konsum. Die Herausforderung für die Content-Produzenten bestehe darin, alle Plattformen zu bedienen, aber gleichzeitig eine hohe Qualität zu halten.

Hier soll Sam Vibe helfen. Dahinter verbirgt sich eine skalierbare Kombination aus Speicher und Produktionswerkzeugen im Zusammenspiel mit einem individuell anpassbaren Workflow-Engine. Standard-IT-Speichersysteme und sQ-Server werden von Vibe – einem Orchestration-Layer – dirigiert. Inhalte bleiben im ursprünglichen Format erhalten, Packaging und Ausgabe sind voll automatisiert.

Sam Vibe bietet drei unterschiedliche Interfaces:

Kreative Apps – wahlweise Sam Rio oder Adobe Premiere

Browser-basiertes Editing – mit dem Sam Go-Editor für den Einsatz im Studio oder überall, wo es eine Internet-Anbindung gibt

PAM (Production Asset Management) Werkzeuge, darunter Ingest, Media Management und Publishing

Neil Maycock hebt hervor, dass Sam Vibe Geschwindigkeit und Technologie des Webs mit intelligenter Funktionalität kombiniere.