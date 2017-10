IBC2017: Ereca Stage Racer 2

Stageracer 2 Ist eine Lösung zur Übertragung von Video- und Audiosignalen via Glasfaserkabel. Das System arbeitet transparent und kann beispielsweise für Remote Production eingesetzt werden.

Das Glasfaser-Übertragungssystem Stage Racer 2 soll sich für unterschiedlichste Broadcast-Einsätze, insbesondere aber für Remote-Production-Setups eignen, bei denen beispielsweise die Signale unterschiedlicher Standorte zentral verarbeitet werden sollen.

An die Basis-Unit lassen sich beliebige Geräte via SDI-Schnittstelle anschließen. Die 1-HE-Unit des Systems weist 24 SDI-Ports auf, von denen sich jeder wahlweise als Ein- oder Ausgang definieren lässt. Es ist möglich, die Signale zu bündeln und zu routen.

Das System beherrscht zudem Frame Buffering, Color Control, Audio-Embedding/De-Embedding, SRC, Signal Preview und Visually Lossless Compression.

Die Konfiguration kann per Web-Interface stattfinden. Die dezentrale Systemarchitektur erlaubt es, das System je nach Bedarf zu erweitern.