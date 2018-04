NAB2018: Final Cut Pro X 10.4.1 führt ProRes Raw ein

Das Update Final Cut Pro 10.4.1 führt ein neues Format von Apple ein: ProRes Raw, das die Workflow-Vorteile von Raw-Video mit der Leistung von ProRes kombinieren soll. Das Update fügt außerdem Tools für erweiterte Untertitel hinzu. Darüber hinaus sollen Motion und Compressor zusätzliche Funktionen bieten.

ProRes Raw ist ein neues Format von Apple, das die Qualitäts- und Workflow-Vorteile von Raw mit der Leistung von ProRes kombinieren soll. Mit ProRes Raw können Videocutter Bildmaterial mit Raw-Daten direkt von der Kamera importieren, bearbeiten und graden – ideal für HDR-Workflows. Dank der für MacOS optimierten Leistung können Cutter 4K-ProRes-Raw-Dateien in voller Qualität auf MacBook-Pro- und iMac-Systemen in Echtzeit ohne Rendering abspielen.

ProRes-Raw-Dateien besitzen demnach sogar noch eine geringere Dateigröße als ProRes-4444-Dateien, so dass Cutter den Speicherplatz besser nutzen können und gleichzeitig ein hervorragendes Format für die Archivierung bereitgestellt bekommen, so Apple.

Final-Cut-Pro-Cutter können demnach nativ mit ProRes-Raw- und ProRes-Raw-HQ-Dateien arbeiten, die von Atomos-Recordern erstellt wurden. Das Format wird als kostenloses Update für Besitzer von Atomos Sumo 19 und Shogun Inferno-Geräten verfügbar sein. Für bessere Luftaufnahmen wird das Format auch als Teil eines bevorstehenden Upgrade-Pakets für Benutzer der Inspire-2-Drohne von DJI und des 35mm-Kamerasystems Zenmuse X7 Super verfügbar sein.

Erweiterte Untertitel-Werkzeuge

Da erweiterte Untertitel weltweit immer wichtiger werden, bietet Final Cut Pro jetzt leistungsstarke Tools für professionelle Filmemacher, Youtuber und Studenten, die ihre Projekte mit Untertiteln versehen möchten, ohne teure Software oder Services von Drittanbietern zu verwenden. Die Anwender können erweiterte Untertitel-Dateien direkt in ihr Projekt importieren oder dort von Grund auf neu erstellen.

Untertitel werden während der Wiedergabe im Viewer angezeigt und können an Video- oder Audioclips in der Timeline angehängt werden, sodass sie sich automatisch an die Länge der Clips anpassen, mit denen sie verbunden sind. Ein völlig neuer Assistent für Untertitel macht es laut Apple einfach, Beschriftungstext, Farbe, Ausrichtung, Position und mehr anzupassen. Die Anwender können sogar Untertitel in mehreren Sprachen innerhalb derselben Timline erstellen und Videos mit Untertiteln für Youtube und Vimeo freigeben.

Mit Motion 5.4.1 und ProRes Raw können Motion-Graphics-Designer die Vorteile der Raw-Bildqualität bei der Gestaltung von Grafiken und Effekten voll ausschöpfen, glaubt Apple. Compressor 4.4.1 unterstützt nun erweiterte Untertitel mit umfassenden Steuerelementen zum Anzeigen, Anpassen und Bereitstellen von Untertiteln als Teil eines Stapels oder iTunes-Store-Pakets.

Preise und Verfügbarkeit

Final Cut Pro 10.4.1 soll ab 9. April 2018 als kostenloses Update für bestehende Benutzer und für 329,99 Euro für neue Benutzer im Mac App Store erhältlich sein. Motion 5.4.1 und Compressor 4.4.1 sollen ebenfalls ab 9. April 2018 als kostenlose Updates für bestehende Benutzer und für jeweils 54,99 Euro für neue Anwender im Mac App Store erhältlich sein.