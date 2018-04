NAB2018-Video: Adobe-Tools für Content-Produzenten

Michael Gamböck erläutert im Video, was Adobe tut, um es Content-Produzenten zu erleichtern, mehr Content mit höherer Qualität in kürzerer Zeit zu produzieren. Im Fokus stehen dabei intelligente Automatisierungs-Tools.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Videoinhalten, sieht Adobe alle, die Video-Content erstellen, in einer guten Marktposition.

Allerdings entsteht aus Sicht des Unternehmens unter manchen Aspekten auch zusätzlicher Druck: Mehr Arbeit muss in kürzerer Zeit erledigt werden. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die Videos aus der Masse herausstechen und die hoch gesteckten Erwartungen der Konsumenten erfüllen. Außerdem müssen die Videos für unterschiedliche Plattformen optimiert werden.

Sie müssen also optimal zugänglich sein, die Übertragungsstandards erfüllen und in unterschiedlichen Versionen für verschiedene Sprachgebiete und Regionen vorliegen.

All das bringt erhebliche Veränderungen im Arbeitsalltag mit sich. Die Workflows müssen verfeinert, effizienter und rationeller gestaltet werden, um die Produktionszeiten zu verkürzen – damit die Macher sich auf den kreativen Teil ihrer Arbeit konzentrieren können.

»Die Nachfrage und die Geschwindigkeit bei der Erstellung von Video-Content haben ein nie gekanntes Maß erreicht. Der Zeitdruck auf die Video-Macher führt zu einer rasanten Nachfrage nach wirkungsvollen Kreativ-Tools«, sagt auch Steven Warner, Vice President für Digital Video und Audio bei Adobe. »Video-Apps von Adobe wie Premiere Pro CC und After Effects CC sind eben solche Tools. In Kombination mit den Creative Cloud Services erhalten Sender, Medienunternehmen, Filmemacher und Youtuber ein vollständiges kreatives Ökosystem, mit dem sie ihre Stories schneller als je zuvor auf den Bildschirm bringen können.«

Von Hollywood bis Sundance, vom Spielfilm bis zum Premium-YouTube-Kanal – mehr und mehr in der Branche führende Anbieter verwenden nach Angaben von Adobe Premiere Pro CC, um ihre kreativen Visionen lebendig werden zu lassen. Dazu gehören in diesem Jahr Projekte wie »The Florida Project«, »The Square«, »Gegen die Flammen« und »6 Below – Verschollen im Schnee«, außerdem Indie-Hits wie »RBG«, »Clara’s Ghost Search« und schließlich die preisgekrönten Serien »Mindhunter« und »Atlanta«.