NAB2018-Video: Make.TV-Neuheiten

Die Cloud-Plattform Make.TV hilft, um unterschiedlichste Quellen zu verwalten, zu filtern und zu verteilen. David Querg, Head of Product UX bei Make TV, erläutert im Video den aktuellen Stand der Cloud-Software und ihre grundlegenden Funktionen.

Make.TV ist eine Cloud-Plattform für Live-Video, die es ermöglicht, Video-Inhalte, die von Content-Profis oder von Amateuren kommen, zu akquirieren, zu verwalten und auf unterschiedlichsten Plattformen zu veröffentlichen.

Zur NAB kündigt der Hersteller nun an die Integration von WebRTC für die Massen-Akquisition von Live- und Nearlive-Material an. Dabei werden AI&ML-Technologien eingesetzt, um die passenden Inhalte auszuwählen, zu kuratieren und via WebRTC zu filtern.

Die Make.TV-Plattform läuft auf Azure, Amazons AWS und Google Cloud. Zu den großen Kunden von Make.TV zählen MLB (Major League Baseball), FOX Sports und Electronic Sports League (ESL).

Make.TV – Funktionalität im Überblick

● Live Ingest – Ingest einer unbegrenzten Anzahl paralleler Livesignale von Kameras, Smarphones und Onlinequellen.

● Recording & Upload – Automatische Aufzeichnung von eingespielten Livesignale und Asset Uploads von Smartphones

● Kuratierung & Steuerung – Kuratierung der Inhalte auf visueller und auf Metadaten-Basis

● Live Distribution – Simultane Distribution an unbegrenzte Destinationen (Online und Broadcast)

● Setup-Konfiguration – Einfaches und flexibles Setup, inklusive Änderungen des Ablaufs.