NAB2018: 4K Ultraline Extender von KVM-Tec

Das österreichische Unternehmen KVM-Tec stellt unter anderem seinen brandneuen 4K Ultraline Extender vor.

KVM-Tec zeigt das Matrix Switching System und den Switching Manager (mit bis zu 480 Endpunkten). Beide sind kompatibel mit dem 4K Ultraline Extender und dem MX Matrixline Extender.

Was die neuen Produkte versprechen

Der 4K Ultraline Extender soll echte 4K Auflösung (4.096 x 2.160 bei 60Hz) garantieren. Kombiniert mit 4:4:4 bei 8 Bit pro Farbe soll ein gestochen scharfes Bild die KVM-Nutzer beeindrucken.

In der Fiber-Version sollen Distanzen bis zu 120km möglich (100m bei der Kupfer Version) sein. Der 4K Extender ist optimiert für Videosignale (Displayport 1.2) und USB 2.0. Zusätzlich soll das KVM-Tec Sicherheitsmerkmal »USB save« das Eindringen von Computerviren über die Schnittstelle verhindern, indem die Unterstützung von Massenspeichergeräten deaktiviert werden kann.

Mit dem Matrix Switching System – bis zu 480 Endpunkten – Upgrade-Code kann der 4K Ultraline Extender mit einem Standard 10G Network Switch verwendet werden, um ein vollständiges KVM Matrix Switching System ohne zusätzliche Hardware zu erstellen. Die intelligente KVM-Tec Switching Manager Software soll dabei eine einfache Verwaltung aller KVM Extender im Matrix Switching System ermöglichen.

Alle KVM-Tec Extender garantieren eine geringe Latenzzeit bei weniger als 5 ms mit perfekter Videokompression. Jedes Bild und jede Zeile wird sofort mit dem KVM-Tec-Verfahren übertragen. Darin soll das Signal durch einen Re-Driver regeneriert und auf den richtigen Pegel gebracht werden, um eine perfekte Übertragung zu ermöglichen. Die Videokompression sei vergleichbar mit einer ZIP-Datei, in der viele Informationen sehr kompakt übertragen werden. Wie bei der ZIP-Datei werde jedes Pixel und Signal in sehr kompakter Form übertragen und wieder dekodiert, so das Unternehmen. Der 4K Extender verwendet 10Gbit Netzwerktechnologie.