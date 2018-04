NAB2018: EVS Unified Stadium

EVS präsentiert in Las Vegas neue Kollaboration mit Technik Providern: Mit Unified Stadium haben Sportteams und Stadionbetreiber nun die Möglichkeit, aufwändigen Content zu produzieren und dessen Ausstrahlung auf mehreren Screens am jeweiligen Spieltag zu steuern.

»Noch nie war es so wichtig wie heute, den Sportfans auch in den Stadien und Arenas Unterhaltung zu bieten. Es liegt nun an den Teams und Ligen, ihren Fans auch in den Sportstätten etwas zu bieten, damit diese einen Grund haben, live dabei sein zu wollen. Denn: Die Qualität von Sportübertragungen, die ich bequem zu Hause mitverfolgen, ist schlichtweg zu hoch«, sagt Benoit Quirynen, Chief Market Officer bei EVS. »Mit den neuen Live Produktionstechnologien können die Stadien die Live-Atmosphäre durch aufregende Videoinhalte bereichern.«

Unified Stadium integriert zahlreiche EVS Live-Production-Tools gemeinsam mit einigen Technik Providern, wie etwa Chyron Hego und Trans-Lux. Neben den EVS Replay- und Content-Management-Lösungen (XT Server, LSM Remote Controls, IPDirector PAM) lebt Unified Stadium vor allem von einem Dyvi-Mischer, der bereits von zahlreichen Sportstätten in den USA genutzt wird, wie etwa von AT&T Park, der Heimat der San Francisco Giants, oder dem Prudential Center, wo das Eishockeyteam New Jersey Devils spielt.

Der Dyvi-Mischer baut auf IP-Technologie und Software-definierter Architektur auf. So kann er leicht an die jeweilige Location angepasst werden. Unified Stadium kombiniert ihn mit ChyronHegos Click Effects Prime Engine. Operators können damit beispielsweise Grafiken erstellen und sie auf dem Mischer aufrufen. Im Prudential Center ist das System bereits im Einsatz. Die Arena nutzt Dyvi, um Grafiken an Anzeigetafeln sowie jegliche Monitore vor Ort zu senden.

Mit der Kombination Dyvi/Click Effekts muss nicht mehr mit unterschiedlichen Tools und Anwendungen jongliert werden. Sie soll einen schnellen und simplen Weg bieten, mit nur einem einzigen Schritt ein kreatives Programm an so viele Screens wie gewünscht zu schicken und zu steuern.

EVS Unified Stadium beinhaltet auch Trans-Lux-Elemente. Gemeinsam hat man daran gearbeitet, Trans-Lux Produkte, wie etwa LED Displays und Lichtsysteme, problemlos über Dyvi steuern zu können. Im Prudential Center nutzt das Produktionsteam den Mischer, um das Live-Programm zusammenzuschneiden und die Sendung zu steuern, wie sie auf der gigantischen Anzeigetafel live ausgestrahlt wird.

Mit Unified Stadium soll ein leichter Produktionsworkflow garantiert werden, der vorproduzierte Inhalte mit Live-Elementen, Replays, Grafiken wie auch Statistiken anreichert, um eine spannende Show zusammenzustellen, die der Geschwindigkeit von Live-Sport-Events entspricht.

»Prudential Center und dessen Integration von Unified Stadium ist ein Beispiel dafür, wie ehrgeizig die Betreiber von Spielstätten heute sind«, so Nicolas Bourdon, SVP Marketing bei EVS. »Neue Technologien einzusetzen, ist die eine Sache. Sich für eine komplette kreative Lösung zu entscheiden, die einen effizienten Workflow garantiert, ist der Schlüssel für jeden Veranstaltungsort, die Fans von der ersten Sekunde an, wenn sie die Location betreten, zu unterhalten. Sportteams müssen einen Weg finden, um live mehr bieten zu können, als das, was ich auch bequem zu Hause aus miterleben kann.«