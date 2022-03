Ross: Entertainment im SoFi Stadium

In einem Football-Stadion in Kalifornien schraubte Ross die Medientechnik für das Stadion-Entertainment auf ein ganz neues Level.

Das SoFi Stadium in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles, ist die Heimspielstätte der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers, die beide in der National Football League spielen. Das Stadion ist aber Veranstaltungsort einiger der größten Live-Konzerte der Welt. Das SoFi-Stadium gilt als teuerstes Stadion der Welt und bietet mehr als 70.000 Sitzplätze — und es gilt auch als technologisch fortschrittlichstes Sport- und Unterhaltungszentrum der Welt.

Das technisch und architektonisch bemerkenswerte Stadion befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Hollywood-Park-Rennbahn und verfügt über eine asymmetrische Dachlinie mit einem Netzwerk aus LED-Panels.

Das medientechnische Herzstück im Innenraum des Stadions ist der doppelseitig bespielte 360-Grad-LED-Ring, der über dem Spielfeld hängt.

Dessen LED-Band hat eine Länge von 120 m, insgesamt müssen fast 80 Millionen Pixel bespielt und mit Inhalt gefüllt werden — mit Technik von Ross Video.

Das SoFi-Stadion ist über diese ganz besondere Abspielmöglichkeit auf dem Infinity Display hinaus auch eine echte End-to-End 4K-HDR-Installation.







Herausforderung

Der Visionär hinter dem SoFi-Stadionprojekt ist Stan Kroenke, der Besitzer der Los Angeles Rams. Sein Ziel war es von Anfang an, eine globale Sportdestination mit absoluter Weltklasse mitten im Herzen von Los Angeles zu schaffen.

Um dieser Vision gerecht zu werden, sahen die Pläne für das SoFi Stadium auch ein aufwändiges medientechnisches Entertainment vor, mit einem riesigen, in der Mitte aufgehängten endlos laufenden Videoband in hoher Qualität, direkt unter dem lichtdurchlässigen Dach, das wiederum ein Netzwerk von LED-Lichtern enthält, das Bilder projizieren kann, die von den Flugzeugen aus sichtbar sind, die auf dem nahegelegenen Flughafen LAX starten und landen.

Bislang war in der Sport- und Unterhaltungsbranche noch nichts in dieser Größe und Ausrichtung gebaut worden, so dass es keine Vorlage gab, wie man so etwas realisieren und in Betrieb nehmen könnte. Am ehesten in diese Richtung ging ein Videoboard im Mercedes Benz Stadium in Atlanta, das von Ross betriebene Halo-Board.

Als der Chief Technology Officer des SoFi-Stadions, Skarpi Hedinsson, sich mit seinen Ingenieuren darüber beriet, wie der Infinity Screen im SoFi zum Leben erweckt werden könnte, hieß es offenbar: »Entweder Ross oder keiner.«

Realisiert wird die Bespielung des Infinity Screens mit einem XPression Tessera System von Ross Video. Dieses System war letztlich die Schlüsselkomponente, denn es bietet die Möglichkeit, die pixelgenaue Darstellung von Videoinhalten und 3D-Animationen auf überdimensionalen LED-Anzeigen umzusetzen.

Gesamtlösung

XPression Tessera ist eine Lösung für das Designen und Steuern von Multidisplay-Echtzeit-Inhalten. Es kann jede Display-Größe und -auflösung pixelgenau mit vorgerenderten und in Echtzeit gerenderten 3D-Grafiken ansteuern.

Mit XPression Tessera kann eine einzige Animation nahtlos über das gesamte 120 m lange Infinity-Board laufen. Innerhalb von Tessera ist das LED-Band in acht primäre Abschnitte untergliedert, kann gemeinsam oder in einzelnen Zonen bespielt werden. Das eröffnet den Betreibern sehr viel Flexibilität, um ihre Inhalte während einer Live-Veranstaltung in einer Vielzahl von Looks zu präsentieren.

Es werden aber — wie schon erwähnt — nicht nur die LED-Displays des SoFi-Stadions durch eine Lösung von Ross Video gesteuert und bespielt, sondern auch ein großer Teil der Produktionsregie enthält Ross-Technologie. Dazu gehören:

2x Hyperconverged Ultrix Acuity Produktionsplattformen für Switching und Routing

XPression Studio UHD IP Engines, um Schriftbänder erzeugen zu können

XPression Studio für die Bespielung der Banden in der Halle

XPression Studio für die Regie

Inception Social, um Social-Media-Posts auf die LED-Wand zu bringen

Piero für die Sportanalyse

OGX Frames und Tally Systems für die Signalverarbeitung

DashBoard-Software für die Steuerung des kompletten Veranstaltungsortes

Praxisbetrieb

Als Mehrzweckspielstätte, die zwei verschiedene NFL-Teams beherbergt, benötigt das Produktionsteam des SoFi-Stadions Tools, die flexibel genug sind, um von einem Spiel der L.A. Rams in der einen Woche auf ein Spiel der L.A. Chargers in der nächsten Woche und ein Mega-Konzertereignis in der dazwischen liegenden Zeit umzustellen.

Die Kombination der Regie-Technik von Ross mit dem XPression Tessera LED Content Management System und der DashBoard Venue Control Software erfüllt diese Anforderung.

Von der Verwaltung mehrerer interner LED-Displays über die Einspeisung in die Halle und externe Displays bis hin zur Steuerung von Fremdgeräten wie Videoprozessoren, LED-Beleuchtung und Audiosystemen bietet die Ross Unified Venue Control Solution dem SoFi-Team die vollständige Kontrolle über die Produktion und ermöglicht es, den Fans ein wirklich beeindruckendes Live-Erlebnis zu bieten.

Mit mehreren Acuity-Mischern kann das SoFi-Produktionsteam die Feeds vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel gleichzeitig bearbeiten und übertragen.

Durch die Kombination der Switcher-Funktionalität mit dem software-definierten Ultrix-Routing-System verfügt das Team über eine extrem leistungsstarke, hoch intergrierte Produktionslösung, die Switching, Routing, Multiviewer und Signalverarbeitung in einer einzigen Plattform vereint.

Die Einbindung der Fans steht im Mittelpunkt jeder SoFi-Stadionproduktion.

Hierfür wird Inception von Ross Video eingesetzt, um die Fans näher an das Spielgeschehen heranzuführen. Inception ermöglicht es, von den Fans generierte Inhalte in den sozialen Medien in Echtzeit auf ihren Banden zu veröffentlichen.

Daten und Infos über das laufende Spiel werden an Football-Spieltagen über das Sport-Analyse-Tool Piero von Ross ermittelt und auf dem Infinity Display dargestellt, beispielsweise virtuelle First-Down-Linien, Red-Zone-Markierungen, Sponsoren-Logos und vieles mehr.

Die Fans werden also im Stadion über jeden Aspekt des Geschehens auf dem Spielfeld informiert.

Eine weiterreichende Verbindung

»Ross hat sich nicht einfach verabschiedet und uns nur alles Gute gewünscht, sobald wir das Stadion eröffnet hatten. Stattdessen gibt es zwischen uns und Ross eine Partnerschaft, die weit über die blinkenden Lichter hinausreicht und sich auf die kreativen Möglichkeiten des Veranstaltungsortes erstreckt«, bilanziert Skarpi Hedinsson.

Jason Cothern, VP of Broadcast and Production, fügt hinzu: »Es gibt auch Hersteller, mit denen die Zusammenarbeit anders läuft, die einem einfach sagen, »da müssen wir ein Service-Ticket eröffnen«, wenn man ein Problem hat. Bei Ross wurde uns immer dabei geholfen, damit wir die Ziellinie erreichen konnten — welchen Ball wir ihnen auch immer zuspielten.«