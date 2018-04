NAB2018: erstmals wieder weniger Besucher

Anders als in den Vorjahren lässt sich der Veranstalter in diesem Jahr mehr Zeit mit der Ermittlung endgültiger Besucherzahlen für die NABShow.

Eine finale Besucherzahl gibt es auch eine Woche nach dem Ende der NABShow 2018 noch nicht, aber auf Nachfrage teilte der Veranstalter mit, es hätten zwischen 93.000 und 95.000 Messebesucher an der diesjährigen Veranstaltung in Las Vegas teilgenommen.

Damit bleibt die NABShow die größte, am stärksten besuchte und wichtigste Branchenmesse für Film-, Video- und Broadcast-Technik — und zwar mit großem Abstand. Aber erstmals seit etlichen Jahren gab es damit auch nach offizieller Zählung einen Besucherrückgang. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 hatte die offizielle Besucherzahl der NABShow jeweils in der Größenordnung von rund 103.000 Besuchern gelegen. Nach dieser mehrjährigen Stagnation gab es nun also im Jahr 2018 erstmals einen Besucherrückgang – und zwar um rund 8 Prozent.

Ist das schlimm? Zumindest für den Veranstalter ganz offenbar nicht, denn obwohl der für die als nächstes kommende NABShow 2019 die Daumenschrauben für die Aussteller wieder weiter anzog — indem er etwa die Preise erhöhte und die Bedingungen für Unteraussteller verschärfte — waren die beliebten Flächen schon zu Beginn der NAB2018 auch für das kommende Jahr schon wieder vergeben.

Hintergrund

Den letzten größeren Rückgang bei den Besucherzahlen hatte die NABShow im Jahr 2009 verzeichnen müssen, damals kamen knapp 84.000 Besucher. Das waren rund 27.000 Besucher weniger als 2008 — ein wesentlich dramatischerer Rückgang also, als er nun zu verzeichnen ist.

Die NABShow ermittelt die Zahlen auf Basis der Vorregistrierungen und der Registrierungen direkt vor Ort. Deshalb veröffentlicht die Messe die aktuellen Zahlen normalerweise schon vor Messeende, das war in diesem Jahr aber nicht der Fall.