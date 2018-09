IBC2018: Canon präsentiert 4K-Handheld XF705

Handheld-Camcorder erleben eine neue Blüte. Auch Canon erweitert zur IBC sein XF-Handheld-Lineup und präsentiert den XF705: einen Camcorder mit 1-Zoll-Chip, 4K UHD 50p und 4:2:2 10-Bit-Aufzeichnung auf SD-Karten – und das im neuen XF-HEVC-Format, das für hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit sorgen soll.

Die Kombination aus 1-Zoll-Typ CMOS-Sensor und DIGIC DV6 Prozessor soll beim Canon XF705 für tolle Bilder, eine höhere Empfindlichkeit und mehr Schärfentiefe sorgen. Ebenfalls inklusive: HDR-Aufzeichnung, eine 12G-SDI Schnittstelle und IP-Streaming.

Vielseitige Dateiformate zur Optimierung von Workflows

Basierend auf der Videokompression des High Efficiency Video Codec (HEVC) und dem Industriestandard Material eXchange Format (MXF) als Basis, wurde von Canon das XF-HEVC Dateiformat entwickelt. HEVC bietet eine neuere Kodierungstechnologie an, die etwa doppelt so effizient ist wie das herkömmliche H.264/AVC. Durch den Einsatz von XF-HEVC optimiert der XF705 die Verarbeitung von 4K UHD-Daten und bietet die Möglichkeit, hochwertiges 4K-Material in UHD 50p 4:2:2 in 10-Bit-Farbtiefe direkt auf handelsübliche SD-Karten aufzuzeichnen.

Der XF705 bietet die Möglichkeit, HDR Daten intern sowohl im Hybrid Log Gamma (HLG) als auch im Perceptual Quantisation (PQ) HDR-Format aufzuzeichnen. Der Camcorder verfügt außerdem über umfangreiche HDR-Assistenzfunktionen, die den Anwender bei der Belichtungssteuerung unterstützen. Während der internen Aufzeichnung einer HDR-Datei auf SD-Karte, kann der XF705 das SDR-Signal zeitgleich ausgeben. Dies ermöglicht eine simultane HDR/SDR-Produktion. Eine fortschrittliche 12G-SDI Schnittstelle überträgt das hochwertige und unkomprimierte UHD 50p-Signal über nur ein einziges SDI-Kabel. Zudem kann der XF705 auch 4K UHD HDR im HEVC-Format über ein Netzwerk streamen. Damit ist der XF705 ideal für Broadcast- und Videoproduktionsanwendungen und erfüllt die Anforderungen aller Anwender, die 4K UHD HDR-Videos im Rahmen eines optimierten Produktionsablaufs aufnehmen möchten.

Drehen ohne Kompromisse

Um die präzise Fokussierung mit dem größeren 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor zu vereinfachen, verfügt der XF705 auch über den einzigartigen Canon Dual Pixel CMOS AF. Dies ermöglicht einen präzisen und schnellen Autofokus mit Touch-Fokus-Steuerung, Gesichtserkennung und Objektverfolgung. Der Dual Pixel Focus Guide bietet auch eine visuelle Unterstützung bei der manuellen Fokussierung in schwierigen Motivsituationen.

Canon hebt weiter das optischen System des XF705 hervor und ergänzt, dass der Camcorder über ein 4K-Qualitätsobjektiv der professionellen Canon L Serieverfügt. Es bietet einen 15fach optischen Zoom mit 25,5mm Weitwinkel und weist eine Lichtstärke von 1:2,8 auf. Das Objektiv vefügt über drei unabhängige Steuerringen mit Endanschlägen. Zudem bietet der Camcorder einen leistungsstarken Bildstabilisator.

Canon Camcorder XF705 – Hauptleistungsmerkmale:

UHD/50p 4:2:2 10-Bit-Unterstützung mit XF-HEVC

Einfacher HDR-Workflow

Fortschrittliches 12G-SDI- und IP-Streaming

Präziser und zuverlässiger Dual Pixel CMOS AF

Weitwinkelobjektiv der L Serie mit 15fach optischem Zoom

Canon will den Camcorder ab Januar 2019 ausliefern, er soll 6.999 Euro inklusive MwSt. kosten.