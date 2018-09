IBC2018-Video: Studio Hamburg MCI – Ausblicke

Tim Grevenitz von Studio Hamburg MCI geht im Video auf die Entwicklung der Vertriebspartnerschaft mit Ross Video ein und berichtet über aktuelle Projekte und Pläne von Studio Hamburg MCI.

Produktvertrieb

Ross Video ist seit vielen Jahren enger Vertriebspartner von Studio Hamburg MCI. Zunächst habe der Markt Ross primär als Anbieter von Bildmischern wahrgenommen, so Grevenitz, allerdings sei zu Beginn der Zusammenarbeit dieser Markt in Deutschland annähernd gesättigt gewesen. Über die Zeit habe sich jedoch ein Verständnis für die Stärken der umfassenden Ross-Produktpalette entwickelt, so Grevenitz, vor allem in Bezug auf Smart Production und UHD.







Mittlerweile könne man auch in Deutschland auf vielfältige Installationen verweisen. So arbeiten etwa der FC Bayern und der HSV in ihren Fanregien mit Ross-Technik. Der SWR in Mainz wiederum nutzt im neuen Nachrichtenstudio Robotiksysteme von Ross, ebenso die Deutsche Welle, HSE24 und aktuell in der Umsetzung auch Radio Bremen.

Der TV-Dienstleister CBC in Köln wiederum setzt eine Vielzahl von Carbonite-Mischern ein. Auch im Evenbereich sind Ross-Systeme verbreitet, Kunden wie Lang AG und Wilhelm & Willhalm etwa orderten für den Eventbereich jüngst Carbonite Black Solo .

Systemintegration

Der Bereich der Systemintegration spiele für MCI nach wie vor eine wichtige Rolle, betont Tim Grevenitz und verweist auf etliche realisierte Projekte, etwa bei FFH, NJoy, NDR, Radio Bremen und auch im Bundestag, der in Kürze 30 neue Robotik-Heads von Ross erhält.

Hamburg Open

Auch als Ausrichter einer Branchenveranstaltung spielt MCI eine wichtige Rolle und wird am 17. Januar 2019 bereits zum zehnten Mal die Hamburg Open veranstalten, ergänzt Tim Grevenitz.

Der Event hat sich über die Jahre zu einem beliebten Branchentreff entwickelt. Viele Besucher nutzen Hamburg Open zur Kontaktpflege, um sich über das eine oder andere Produkt zu informieren und an den Vorträgen teilzunehmen.