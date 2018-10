IBC2018-Video: Ihse zur KVM- und IP-Technologie

Mark Hempel erläutert im Video, welchen Ansatz Ihse beim Thema IP-Konvergenz verfolgt und geht darauf ein, wie sich Aspekte wie Sicherheit und Hochverfügbarkeit bestmöglich vereinen lassen.

IP ist in der Branche ein großes Thema. Mark Hempel geht im Video darauf ein, welchen Ansatz Ihse beim Thema IP-Konvergenz verfolgt. Demnach geht es aus seiner Sicht darum, für die Kunden Lösungen zu entwickeln, die IP-Anbindungen dort integrieren, wo sie gebraucht werden. Mit dieser Herangehensweise, so Hempel, könne man die Komplexität, aber auch die Last eines Netzwerks deutlich reduzieren.







Er betont, dass Ihse hochverfügbare Systeme entwickele, die sehr flexibel seien und deren Secure Core abgeschirmt sei. So könne zwar per IP alles gesteuert werden, das eigentliche Signalmanagement aber bleibe geschützt – ähnlich wie beim Prinzip einer Firewall.

Mark Hempel ist sich sicher, dass dieser hybride Ansatz auch künftig Bestand haben wird, insbesondere bei komplexen Installationen, denn letztlich müsse ein KVM-System die Arbeitsprozesse – plakativ gesprochen – unsichtbar optimieren. Und das, so Hempel, lasse sich nur umsetzen, wenn die Administration einfach gehalten werde.