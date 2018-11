Beim Adobe Creative Meetup in München präsentierte der Hersteller geladenen Kreativen die wichtigsten Neuheiten der Adobe Max – einer Kreativ-Konferenz in Los Angeles, die in diesem Jahr über 14.000 Besucher anzog.

Adobe Evangelist Rufus Deuchler präsentierte in München die wichtigsten News der Max und zeigte einige neue Softwares und Funktionen. Er hob besonders Premiere Rush hervor. Die App wurde speziell für Online-Videoproduzenten entwickelt und vereint Aufnahme, Bearbeitung, vereinfachte Farb- und Audio-Korrektur sowie Motion Graphics mit diversen Ausgabemöglichkeiten für die wichtigsten sozialen Plattformen wie YouTube und Instagram.

Deuchler ging auch auf künstliche Intelligenz ein – und betonte, dass viele Leute zwar Vorbehalte gegenüber KI hätten, dass sie in Softwares aber durchaus Vorteile biete. Das zeigte er anhand einiger Beispiele, etwa mit der neuen Content-Aware-Fit-Funktion in InDesign CC, die ein Bild intelligent erkennt und es automatisch zuschneidet oder an einen vorgegebenen Rahmen anpasst.

Wie groß der Einfluss der Programme auf die Arbeit von Kreativen ist, diskutierten Mikiko Ponczeck, Melanie Daveid und Jessabelle Kiko mit Adobe-Live-Moderator Can Döner. Sie berichteten von ihren Erfahrungen bei der Adobe MAX in Los Angeles – aber auch von ihrer täglichen Arbeit mit den Produkten. Jessabelle Kiko etwa beschäftigt sich als Youtuberin intensiv mit der Funktionalität von Premiere und betonte, wie sehr es ihre Arbeit erleichtert, wenn die Software auf den unterschiedlichsten Endgeräten und Plattformen gut zusammenspielt und sich dank neuer Funktionen Zeit sparen lässt.

Für Melanie Daveid steht im Vordergrund, dass es ihr Adobe XD ermöglicht, ihre Kunst in den digitalen Raum zu übertragen, während sich Mikiko Ponczek als Comic-Zeichnerin besonders für Project Gemini interessiert. Diese App eignet sich speziell für digitales Zeichnen auf dem iPad und ist noch im Entwicklungsstadium.

Am Ende des Events gewährte Sebastian Onufszak einen Blick hinter die Kulissen seines Motion-Designs für die Adobe Kampagne »Hidden Treasures: Bauhaus Dessau«. Das ambitionierte Projekt würdigt das Bauhaus-Erbe und zeigt, dass die Bauhaus-Bewegung ganze Generationen von Designern maßgeblich beeinflusste und heute letztlich oft gleichgesetzt wird mit der Umschreibung von Moderne in Architektur und Design.